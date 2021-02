PUBG Mobile और Honor of Kings, Tencent के इन दो Games ने की धांसू कमाई

PUBG Mobile के भारत में बैन हुए पांच महीने से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन कमाई के मामले में गेम का दबदबा अभी भी बरकरार है। Tencent का यह बैटल रॉयल (Battle Royale) गेम जनवरी में कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहीं, Tencent का एक और गेम Honor of Kings कमाई में PUBG Mobile से कमाई के मामले में आगे है। Google Play Store पर Moonlight का Coin Master गेम है। Also Read - PUBG Mobile Lite 0.20.1 Latest Update: Global APK download हुआ Live, जानें कैसे करें डाउनलोड?

Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2021 में PUBG Mobile और Honor of Kings ने ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई की है। 2018 में लॉन्च हुए PUBG Mobile का जलवा अभी भी बरकरार है। पिछले साल भी PUBG Mobile ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम रहा है। Also Read - Valheim survival Game खेलकर भुल जाएंगे PUBG, जानिए खेलने का तरीका और कहां से करे डाउनलोड

जनवरी 2021 में PUBG Mobile दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम है। इस गेम का 60 प्रतिशत रेवेन्यू चीन से आता है। चीन में इस गेम को Game for Peace के नाम से खेला जाता है। इसके बाद अमेरिका से गेम का 9.8 प्रतिशत रेवेन्यू जेनरेट हुआ है। PUBG Mobile ग्लोबली और Apple App Store पर दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम है। Google Play Store पर यह गेम दसवें नंबर पर रहा है। Also Read - PUBG Mobile Lite Season 21 इस दिन होगा खत्म, Winner Pass के साथ मिलेंगे ये Rewards

Tencent का एक और गेम Honor of Kings ग्लोबली और Apple App Store पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम की सूची में पहले नंबर पर है। इस गेम ने जनवरी में $267.3 मिलियन (लगभग 194 करोड़ रुपये) की कमाई की है। पिछले साल जनवरी में की गई कमाई के मुकाबले इस बार Honor of Kings ने 22 प्रतिशत ज्यादा कमाई की है।

Honor of Kings from @TencentGlobal was once again the top earning #mobile game globally in January 2021 with $267M in player spending, a 22% increase from January 2020. It topped the likes of @PUBGMOBILE, @FateGO_USA, and #GenshinImpact: https://t.co/yJF3d6Xr5P #mobilegames pic.twitter.com/tXipTbjluX

— Sensor Tower (@SensorTower) February 17, 2021