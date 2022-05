PUBG Mobile ने बनाया नया रिकॉर्ड, कमाई ने पार किया 8 बिलियन डॉलर का आंकड़ा

PUBG Mobile ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना रखी है। यह मोबाइल गेम हर महीने सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल रहता है। अब इसने लाइफटाइम अर्निंग के मामले में भी नया कीर्तिमान बना लिया है। Also Read - फ्री बनने के बाद PUBG: Battlegrounds ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, खेलने वालों की संख्या भी हुई 3 गुना

सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, Tencent के PUBG Mobile ने वर्ल्डवाइड लाइफटाइम प्लेयर स्पेंडिंग में 8 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 62 हजार करोड़ रुपये बनती है। Also Read - Genshin Impact: इस गेम ने कमाई की सारी हदें की पार, 1.5 साल में कमा डाले 23 हजार करोड़ रुपए

PUBG Mobile की कमाई पहुंची 8 बिलियन डॉलर

PUBG Mobile ने एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर प्लेयर स्पेंडिंग के जरिए 8 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। पबजी मोबाइल के लिए चीन एक महत्वपूर्ण मार्केट है, जहां से कम्पनी ने अब तक 4.7 बिलियन डॉलर कमाए हैं। यह इसकी कुल कमाई का 57 प्रतिशत है। Also Read - BGMI के ये 5 वेपन स्किन M416 को देते हैं टक्कर, गेम जीतने में करेंगे मदद

चीन के बाहर PUBG Mobile के लिए कमाई का सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका है। गेम की लाइफटाइम अर्निंग का 11 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आया है। गेम की कमाई का तीसरे सबसे बड़ा हिस्सा टर्की से आया है, जो लगभग 4 प्रतिशत है।

अगर प्लैटफॉर्म की बात की जाए तो PUBG Mobile की कमाई का सबसे बड़ा शेयर एप्पल ऐप स्टोर है। गेम के रेवेन्यू का 81 प्रतिशत हिस्सा ऐप स्टोर से आया है और बाकी बची हुई प्लेयर स्पेंडिंग का 19 प्रतिशत हिस्सा गूगल प्ले स्टोर से आया है।

PUBG Mobile से पहले 8 बिलियन डॉलर की कमाई तक पहुंचने वाले गेम्स में Tencent का Honor of Kings, Mixi का Monster Strike और Supercell का Clash of Clans शामिल हैं। अब इस लिस्ट में PUBG Mobile भी शामिल हो गया है, जो चीन में Game For Peace के नाम से चलता है।

PUBG Mobile लगातार कमाई के मामले में टॉप गेम्स में शुमार है। Q1 2022 में भी यह गेम दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाल मोबाइल टाइटल था। पहले नम्बर पर Honor of Kings और तीसरे नम्बर पर Hoyoverse का Genshin Impact हैं।

Q4 2021 के मुकाबले Q1 2022 में PUBG Mobile की कमाई घटी है, लेकिन यह असर इस तिमाही में दुनिया भर में मौजूद शूटर मोबाइल गेम्स पर रहा है।