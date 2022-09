PUBG Mobile ने एक नया एंटी-चीट सिस्टम Fog of War शुरू किया है, जो गेम में X-ray Vision चीट इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगाएगा। X-ray Vision की मदद से चीटर्स दीवार के पीछे छिपे हुए प्लेयर्स को देख पाते हैं। चूंकि यह चीट इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है इसलिए गेम के एंटी-चीट सिस्टम के लिए इसे पकड़ना मुश्किल पड़ता था। मगर अब Krafton का कहना है कि इनका नया Fog of War एंटी-चीट सिस्टम X-ray Vision इस्तेमाल करने वाले चीटर्स पर रोक लगा सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - New State Mobile v0.9.39 हुआ लाइव, यहां जानें नए Akinta मैप के सभी फीचर्स

PUBG Mobile: Fog of War लगाएगा X-ray Vision चीट पर रोक

PUBG Mobile ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि इनका Fog of War एंटी-चीट सिस्टम लाइव हो गया है। इन्होंने बताया कि यह सिस्टम एरिया को स्कैन करता है और गेम का सर्वर क्लाइंट तक सिर्फ नजर आने वाली जानकारी को भेजता है। इसकी मदद से चीटर्स के लिए X-ray Vision चीट को इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो Fog of War ऐल्गरिदम सबसे पहले PUBG Mobile के मैप पर एरिया को स्कैन करता है। यह हर तरह के स्ट्रक्चर और लैंडस्केप को रजिस्टर करता है और फिर यह कैल्क्युलेट करता है कि किस प्लेयर को क्या नजर आएगा।

इसके बाद यह जानकारी सर्वर को दी जाती है और यह गेमर्स तक सिर्फ उसी जानकारी को भेजता है, जो इन्हें नजर आनी चाहिए। इस वजह से X-ray Vision चीट इस्तेमाल करने वाले प्लेयर्स चाहकर भी दीवार के पीछे छिपे प्लेयर्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह जानकारी उन तक भेजी ही नहीं जाएगी।