PUBG Mobile global 1.4 version update: यहां से डाउनलोड कर सकते हैं Apk फाइल

PUBG Mobile उन गेम्स में से एक है, जिन्हें लगातार अपडेट मिलता रहता है। यही वजह है कि PUBG Mobile में यूजर्स को नए-नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट मिलते रहते हैं। गेम डेवलपर्स ने PUBG Mobile का 1.4 अपडेट दो हफ्ते पहले जारी किया है, जिसमें कई नए फीचर शामिल हैं। रॉयल बैटल गेम के नए फीचर्स में टाइटन स्ट्राइक गेम मोड, Coupe RB व्हीकल और Over The Shoulder शूटिंग मोड मिलते हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर यूजर्स पबजी मोबाइल का ग्लोबल 1.4 अपडेट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं।

नए अपडेट को गूगल प्ले स्टोर या फिर apk फाइल दोनों के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। PUBG Mobile 1.4 Update Apk फाइल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि पबजी मोबाइल को पिछले साल सितंबर में भारत में बैन कर दिया गया है। इसलिए भारतीय यूजर्स इस गेम को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं।

PUBG Mobile 1.4 update APK: कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फाइल

गेम की आधिकारिक वेबसाइट पर PUBG Mobile 1.4 update APK के दो वर्जन मौजूद हैं। एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, जबकि दूसरा रेगुलर वर्जन है। यदि प्लेयर्स कॉम्पैक्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं, तो उन्हें रिसोर्स पैक गेम में डाउनलोड करना होगा। वहीं, प्लेयर्स रेगुलर वर्जन डाउनलोड करते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। प्लेयर्स गेम इंस्टॉल होते ही उसे खेल सकेंगे। आइए जानते हैं प्लेयर्स कैसे नए अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले यूजर्स को APK फाइल्स डाउनलोड करना होगा। इसके लिए यूजर्स पबजी मोबाइल की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा।

प्लेयर्स को गेम डाउनलोड करने से पहले ध्यान रखना होगा कि आपके फोन में स्टोरेज उपलब्ध हो। गेम के रेगुलर वर्जन का साइज 990MB है, जबकि इसके कॉम्पैक्ट वर्जन का साइज 661MB है।

फाइल डाउनलोड होने के बाद, प्लेयर्स को इसे इंस्टॉल करना होगा। गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको Install from Unknown Source को इनेबल करना होगा।

इंस्टॉल होने के बाद यूजर्स PUBG Mobile अकाउंट से लॉग-इन करना होगा और लेटेस्ट वर्जन को खेल सकते हैं।

यदि गेम इंस्टॉल करने के बाद इसे खेलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको Apk फाइल दोबारा डाउनलोड करनी पड़ सकती है। फाइल को दोबारा डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर वाले सभी स्टेप फॉलो करने होंगे।