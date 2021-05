PUBG Mobile Godzilla vs Kong Collaboration 1.4 अपडेट के साथ लाइव हो गया है। इस गेम में कई नए मोड्स के साथ, नए आउटफिट्स और बहुत सारे नई थीम वाले कंटेंट को जोड़ा गया है। डेवलपर्स ने Godzilla vs Kong रिडीम कोड की एक नई सीरीज भी जारी की है। Also Read - Battlegrounds Mobile India Maps होंगे PUBG Mobile जैसे, गेम ट्रेलर और पोस्टर से हुआ खुलासा

हर पबजी मोबाइल रिडीम कोड प्लेयर्स को एक एयरक्राफ्ट पायलट लाइसेंस, ग्लाइडर ट्रेलर और करेंसी भी देगा। एयरक्राफ्ट पायलेट लाइसेंस का इस्तेमाल एक्सचेंज इवेंट में स्ट्रीट क्रेडिट सेट (7d) को हासिल करने के लिए किया जा सकता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India: PUBG Mobile के नए अवतार का A-Z जान लें यहां

नए पबजी मोबाइल रिडीम कोड की लिस्ट

Redeem code 1: GODZILLAKONG

Redeem code 2: GODZILLAVSKONG

Redeem code 3: TITANSLASTSTAND

Redeem code 4: MAY25PUBGMOBILE

Redeem code 5: MONSTERDETECTED Also Read - Battlegrounds Mobile India APK फाइल साइज का PUBG Mobile से गहरा 'नाता'

एयरक्राफ्ट पायलट लाइसेंस पाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1: प्लेयर्स को पबजी मोबाइल का इवेंट सेक्शन खोलना होगा।

स्टेप 2: ‘themed’ टैब के अंदर प्लेयर्स को ‘Enter the code to claim a pack’ का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब रिडीम कोड बॉक्स खुलेगा, जिसमें प्लेयर्स को रिडीम कोड डालकर OK पर क्लिक करना होगा।

पबजी मोबाइल में Street Cred Set को कैसे रिडीम करें

स्टेप 1: सबसे पहले ‘Titans:Last Stand’ सेक्शन को चुनना होगा।

स्टेप 2: रिवार्ड्स की लिस्ट से स्ट्रीट क्रेडिट सेट ढूंढें और ‘Redeem’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

‘Titans:Last Stand’ सेक्शन में मौजूद रिवॉर्ड्स की लिस्ट