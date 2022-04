PUBG Mobile बैटल रॉयल गेम अब प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा है। Sensor Tower की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG Mobile की कमाई पहले के मुकाबले कम हो गई है। दुनियाभर में इस बैटल रॉयल गेम ने $199.8 मिलियन (15.10 हजार करोड़ रुपये) की रेवेन्यू जेनरेट की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस गेम ने $200 मिलियन (15.18 हजार करोड़ रुपये) से कम की कमाई की है। Also Read - Garena Free Fire या PUBG Mobile नहीं, इस गेम को मार्च में किया गया सबसे ज्यादा डाउनलोड

सेंसर टावर (Sensor Tower) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, Tencent का बैटल रॉयल गेम PUBG Mobile मार्च 2022 में वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू जेनरेट करने वाला दूसरा गेम बन गया है। पहले नंबर पर Tencent का ही एक और गेम Honor of Kings है, जिसने कमाई के मामले में PUBG Mobile को पीछे छोड़ दिया है। Honor of Kings ने मार्च के महीने में $250 मिलियन (लगभग 18.9 हजार करोड़ रुपये) का रेवेन्यू जेनरेट किया है। Also Read - इस मोबाइल गेम ने पिछले महीने की सबसे ज्यादा कमाई, Garena Free Fire है लिस्ट में सबसे नीचे

2018 में रिलीज होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि PUBG Mobile ने $200 मिलियन से कम की कमाई की है। जनवरी में इस गेम ने वर्ल्ड वाइड $237 मिलियन (लगभग 18 हजार करोड़ रुपये) का रेवेन्यू जेनरेट किया है। वहीं, फरवरी में PUBG Mobile ने $205 मिलियन (लगभग 15.5 हजार करोड़ रुपये) का रेवेन्यू जेनरेट किया है। इस गेम ने सबसे ज्यादा 56 प्रतिशत रेवेन्यू चीन में जेनरेट किया है। जबकि, अमेरिका में PUBG Mobile के कुल 9.5 प्रतिशत की कमाई की है। Also Read - PUBG Mobile और Free Fire के बाद अब BGMI भी होगा बैन? जानें पूरा मामला

सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 मोबाइल गेम

Honor of Kings by Tencent

PUBG Mobile by Tencent

Genshin Impact by miHoyo

Candy Crush Saga by King

Roblox by Roblox

Lineage W by NC Soft

Coin Master by Moon Active

Uma Musume Pretty Derby by CyberAgent

Three Kingdoms Tactics by Alibaba

Garena Free Fire

सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG प्लेयर्स ने गेम के लिए Google Play और Apple App Store पर करीब $7 बिलियन यानी (लगभग 53 हजार करोड़ रुपये) खर्च किए हैं, जो गेम के लिए खर्च किए जाने वाली रकम में 6.3 प्रतिशत कम है। पबजी मोबाइल के घटते रेवेन्यू से यह कहा जा सकता है कि अब प्लेयर्स इस गेम को पहले के मुकाबले कम पसंद कर रहे हैं।