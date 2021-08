Tencent का PUBG Mobile सबसे सफल मोबाइल गेम्स में से एक है। इस गेम का दुनियाभर में बोलबाला है, हालांकि, पिछले साल इसे भारत में बैन कर दिया गया है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, जून महीने में गेम ने 21.3 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही इसमें बेईमानी करने वालो की तादाद भी बढ़ रही है। कुछ प्लेयर्स थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट या हैक का इस्तेमाल कर गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स को रोकने के लिए गेम में Anti Cheat सिस्टम लगाया गया है। Also Read - PUBG Mobile Lite 0.21.0 ग्लोबल अपडेट के लिए जारी हुआ APK लिंक, जुड़े ये नए फीचर

इस बारे में PUBG Mobile की टीम हर हफ्ते एक पब्लिक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें विभिन्न चीट्स के साथ ब्लॉक किए गए अकाउंट्स की जानकारी होती है। टेनसेंट ने पिछले हफ्ते में यानी 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच कुल 1,040,818 अकाउंट्स को बैन किया है। हालांकि, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार बैन हुए अकाउंट्स की संख्या में 38 फीसदी की कमी आई है। Also Read - BGMI गेम में कभी न करें ये 5 गलतियां, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

Don’t use hacks to change your look! 🍳👗👕 From 7/23-7/29, we permanently banned 1,040,818 accounts from accessing our game. The main reasons include:

❌ Modification of Character Model

❌ Auto-Aim Hacks

❌ X-Ray Vision Also Read - PUBG Mobile और Free Fire की बढ़ी मुश्किल, अब यहां लग सकता है BAN

Learn more 🔗 https://t.co/YdeCgfvp3Z #PUBGMOBILE #BanPan pic.twitter.com/jLTzlHrAgV

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 1, 2021