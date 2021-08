PUBG Mobile Hacks: पबजी मोबाइल ने BAN किए लाखों अकाउंट, ये गलतियां बनी वजह

PUBG Mobile जुलाई महीने में सबसे ज्यादा कमाई वाला मोबाइल गेम रहा है। इसकी कमाई 29.9 करोड़ डॉलर रही है। साल 2018 में लॉन्च हुए इस गेम की कमाई इस साल 3 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा फ्री-टू-प्ले मोबाइल गेम होने के कारण इस बैटल रॉयल गेम ने डाउनलोड और रेवेन्यू के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हालांकि, गेम में चीटर्स एक बड़ी समस्या है, जो दूसरे प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हैं। Also Read - बांग्लादेश कोर्ट ने दिया PUBG Mobile, Free Fire, TikTok को बैन करने का आदेश, जानें वजह

दुनियाभर में खेले जाने वाले इस गेम के सभी प्लेयर्स को ट्रैक कर पाना संभव नहीं है, इसलिए डेवलपर्स ने कई ऐसे सिस्टम विकसित किए हैं जिनकी मदद से बेईमानी करने वालों को पकड़ा जा सके और उन्हें बैन किया जा सके। Tencent हर हफ्ते एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें चीटर्स के खिलाफ लिए गए एक्शन की पूरी डिटेल होती है। Also Read - Free Fire की ये फीमेल कैरेक्टर हैं दमदार, तेजी से बढ़ाती हैं रैंक

Don’t mod your look with hacks! 🚫 From August 6-12, we banned 1,197,429 accounts from accessing our game. The main reasons were:

❌ Modification to Character Model

❌ Auto-Aim Hacks

❌ Modification of Area Damage Also Read - PUBG Mobile बन गया सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम, जानिए कौन हैं टॉप 5 गेम्स

Learn more 🔗 https://t.co/YdeCgfdOcr #PUBGMOBILE #BanPan pic.twitter.com/njgyFlZzQD

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 14, 2021