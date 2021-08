Tencent का PUBG Mobile दुनियाभर में काफी पसंद किया जाता है। लाखों एक्टिव प्लेयर्स वाला यह गेम रॉयल बैटल गेम चर्चा में रहता है। इस गेम को कंपनी ने साल 2018 में लॉन्च किया था। इस बैटल रॉयल गेम में एडवेंचर्स गेम प्ले मिलता है। हालांकि, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, जो गेम में बेईमानी करते हैं। ऐसे प्लेयर्स अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए थर्ड पार्टी कोड्स या स्क्रिप्ट की मदद लेते हैं। इससे गेम में उन प्लेयर्स पर असर पड़ता है, जो ईमानदारी से खेलते हैं। Also Read - Free Fire में बहुत कम देखने को मिलते हैं ये 5 बंडल, जानें

PUBG Mobile में ऐसे प्लेयर्स को रोकने के लिए एंटी-चीटकोड इस्तेमाल किया गया है। यह कोड बेईमानी करने वाले प्लेयर्स की पहचान कर उनके अकाउंट को सस्पेंड करने में मदद करता है। पबजी मोबाइल इस हर हफ्ते चीटर्स पर कार्रवाई की एक रिपोर्ट जारी करता है। गेम ने लेटेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी है, जो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक की गई कार्रवाई की है।

इस हफ्ते टेनसेंट ने 10 लाख से ज्यादा यानी 1,080,773 अकाउंट्स को बैन किया है। इन अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बैन होने वाले अकाउंट्स की संख्या में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते टेनसेंट ने 1,040,818 अकाउंट्स को बेईमानी के कारण सस्पेंड किया था।

The dirtier the #BanPan, the cleaner the game 🍳✨ From 7/30 – 8/5, we permanently blocked 1,080,773 accounts. The top reasons were:

❌ Modification of Character Model

❌ Auto-Aim Hacks

❌ Modification of Area Damage/X-Ray Vision

