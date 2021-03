PUBG: New State Game भारत में भी होगा लॉन्च? लीक हुई डिटेल्स

PUBG बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी Krafton ने पिछले दिनों PUBG: New State गेम का ट्रेलर जारी किया है। साथ ही, इस गेम के लिए Google Play Store और Apple App Store पर प्री-रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जा चुका है। PUBG: New State का ट्रेलर देखने से इस बात का पता चलता है कि इसके ग्राफिक्स PUBG Mobile के मुकाबले बेहतर होंगे और ये अत्याधुनिक फीचर्स के साथ आ सकता है। Also Read - PUBG Mobile India Latest Update: PUBG की वापसी होगी या नहीं? केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान

इस गेम को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक, कंपनी PUBG: New State गेम को भारत में भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि, इस गेम के लॉन्च डेट के बारे में अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। GemWire ने PUBG: New State के आधिकारिक वेबसाइट पर हिन्दी ऑडियो फाइल को स्पॉट किया है। GemWire के दावे के मुताबिक, इस गेम को भारत में भी लॉन्च होने की भी संभावना है। Also Read - FAUG Mobile Game के Team Deathmatch मल्टीप्लेयर मोड में क्या होगा खास? जानें पांच बड़ी बातें

PUBG Mobile India पर कंपनी का फोकस

GemWire के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखें तो यह बात भी सामने आ रही है कि इस समय Krafton का मुख्य फोकस PUBG Mobile India को भारत में लॉन्च करने पर है। कंपनी इसके लिए केन्द्र सरकार और MEITY से बात कर रही है। Krafton ने नवंबर 2020 में PUBG Mobile India की घोषणा की थी। तब से लेकर प्लेयर्स इस बैटल गेम के दोबारा भारत में लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने PUBG Mobile समेत कई चीनी ऐप्स को आईटी एक्ट 69A के उल्लंघन की वजह से बैन किया था। इसके बाद से गेम के दोबारा लॉन्च होने को लेकर कई रिपोर्ट्स और खबरें सामने आ चुकी हैं। कंपनी PUBG Mobile India के दोबारा लॉन्च होने के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी कर रही है। कंपनी भारत सरकार और MEITY के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है।

PUBG: New State गेम के ग्लोबल वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन भारत, चीन और वियतनाम छोड़कर सभी देश के लिए शुरू हुआ है। ऐसे में इस गेम के लिए प्लेयर्स को काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कंपनी पहले बैन हुए PUBG Mobile को भारत में दोबारा लॉन्च करेगी, इसके बाद ही इस गेम पर विचार करेगी।