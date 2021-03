PUBG: New State को मिला शानदार रिस्पॉन्स, Play Store पर बंपर रजिस्ट्रेशन

PUBG: New State जिसे PUBG Mobile 2 भी कहा जा रहा है, इस गेम को पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है। गेम की घोषणा के महज एक सप्ताह के अंदर ही इसे 5 मिलियन (50 लाख) से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल गया है। पिछले दिनों इस गेम का हिन्दी ऑडियो कोड फाइल भी आधिकारिक वेबसाइट पर देखा गया है। ऐसे में इस गेम के भारत में भी लॉन्च की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि, कंपनी ने इस गेम के लिए भारत, चीन और वियतनाम को छोड़कर अन्य देशों के लिए ही रजिस्ट्रेशन ओपन किया है। Also Read - Samsung Galaxy A72 4G हुआ Google Play Console पर लिस्ट, सामने आए कई फीचर

Krafton के इस नए गेम को पिछले महीने 25 फरवरी को Google Play Store पर रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया गया था। PUBG: New State को Google Play Store पर रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराने के एक सप्ताह के अंदर ही गेम को 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। गेम को दुनियाभर में शानदार रिस्पॉन्स मिला है।

You did it! We did it! Thanks to our AMAZING community, we've hit over 5 million pre-registrations on Google Play within a week! 🙏

We’re excited to share more exclusive info soon, so keep an eye on our social channels and spread the word! 👀#pubgnewstate #pubgns #newstate pic.twitter.com/gBrtPism6c

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) March 5, 2021