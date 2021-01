launch Update: PUBG का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। नवंबर 2020 में इस बैटल रॉयल गेम की भारत में वापसी की घोषणा हुई थी। हालांकि, अभी तक इसकी लॉन्चिंग टाइमलाइन या लॉन्च डेट जैसी कोई जानकारी नहीं आई है। साथ ही कुछ दिनों पहले आई रिपोर्ट में साफ हुआ था कि सरकार ने PUBG को दोबारा देश में लॉन्च करने की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में फैंस को निराशा होने लगी कि यह बैटल रॉयल गेम भारत में वापस आएगा भी या नहीं। मगर लेटेस्ट रिपोर्ट से एक बार फिर PUBG Mobile की भारत में वापसी की उम्मीद जगी है। Also Read - FAUG Game आ रहा लोगों को पसंद, 50 लाख से ज्यादा हुआ डाउनलोड

दरअसल, भारत सकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें , , ShateIT और जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। सरकार ने जून 2020 में इन ऐप्स के शुरुआती प्रतिबंध के कई महीने बाद यह निर्णय लिया है। इससे माना जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ( ) अपने डेटा सुरक्षा कानून को लेकर इन ऐप्स के डेवलपर्स से मिले जवाब से संतुष्ट नहीं थी।

TikTok यूजर्स को झटका, लेकिन PUBG Mobile फैंस के लिए उम्मीद

59 चाइनीज ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगने की खबर से भारत में TikTok यूजर्स को झटका लगा है, लेकिन PUBG Mobile फैंस के लिए एक नई उम्मीद जगी है। स्थायी रूप से बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में पबजी शामिल नहीं है। इससे माना जा रहा है कि PUBG Mobile की पैरेंट कंपनी Krafton Inc भारत में इस बैटल रॉयल गेम से बैन हटाने के लिए कुछ प्रयास कर सकती है।

PUBG Mobile India कब होगा लॉन्च?

पबजी कॉर्पोरेशन ने 12 नवंबर को भारत में PUBG Mobile की वापसी की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि अब इसे PUBG Mobile India नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस गेम को खासतौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है। दिसंबर में आई Insidesport की रिपोर्ट में पबजी के सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मार्च 2021 से पहले भारत में PUBG Mobile की वापसी संभव नहीं है। इसका मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा, तो पबजी कॉर्पोरेशन मार्च में PUBG Mobile India को लेकर कोई घोषणा कर सकती है।