PUBG Mobile की भारत में हो रही है जोरदार वापसी, 6 करोड़ रुपये तक के मिलेंगे इनाम, जानें

Corporation ने पिछले दिनो भारत में अपने लोकप्रिय गेम को दोबारा लॉन्च करने की घोषणा की है। PUBG Mobile गेम को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने अपने इस बैटल गेम के भारतीय वर्जन में कई बदलाव की घोषणा की है। यानि की यूजर्स को PUBG Mobile के भारतीय वर्जन में नया गेम-प्ले और मैप देखने को मिल सकता है। Also Read - Realme X7 Pro 5G को मिला BIS सर्टिफिकेशन, बजट रेंज में जल्द भारत में होगा लॉन्च

PUBG Corporation ने भारत में अपने इस गेम की दोबारा वापसी को और भी ग्रैंड बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये तक के इनाम की घोषणा की है। हालांकि, ये जानकारी कंपनी की तरफ से आधिकारिक नहीं की गई है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्जन के लिए 6 करोड़ रुपये तक का प्राइज पूल रखा जाएगा। ये इनाम 40,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच का होगा जो कि टीयर 1 टीम के लिए निर्धारित की गई है। इस बात की जानकारी टिप्स्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। Also Read - FAU-G Launch Soon: जानें कब होगा लॉन्च और संभावित गेम-प्ले फीचर्स

6 crores first prize for pubg tournament! Surprised?! Min salary 40k-2L for tier 1 teams to huge prizepools which increases every season. “ESPORTS” the beginning of a new era. This is the perfect time to try your hand in esports #GamersUnite Also Read - लॉन्च से पहले Nokia 2.4 का कैमरा फीचर हुआ टीज, नाइट मोड को करेगा सपोर्ट

— Abhijeet Andhare (@TSMentGHATAK) November 20, 2020