PUBG Mobile भारत में बैन है मगर बाकी की दुनिया में यह अभी भी सबसे पॉप्युलर मोबाइल गेम्स में से एक है। Sensor Tower की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2022 में पबजी मोबाइल दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम है। Also Read - PUBG Mobile और BGMI में Spider-Man थीम को प्लेयर्स करते हैं काफी पसंद, जानें इसके 3 जरूरी कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG Mobile प्लेयर्स ने पिछले महीने गेम में करीब 237 मिलियन डॉलर खर्च किए, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1,777 करोड़ रुपये बनते हैं। इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा (64 प्रतिशत) चीन से आता है, जहां यह Game For Peace नाम से जाना जाता है। गेम की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा (8 प्रतिशत) अमेरिका से और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा (7 प्रतिशत) टर्की से आता है। Also Read - PUBG: New State की बदली पहचान, गेम में हो सकते हैं कई और बदलाव

कमाई के मामले में टॉप 10 मोबाइल गेम्स

जनवरी 2022 में PUBG Mobile के बाद Honor of Kings दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम है। सेन्सर टावर के मुताबिक, इस गेम ने पिछले महीने 233.2 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें 96 प्रतिशत रेवेन्यू चीन से आया। Also Read - PUBG और Free Fire की टक्कर में आ रहा Made in India बैटल रॉयल गेम Indus, जल्द होगा लॉन्च

जनवरी 2022 में कमाई के मामले में तीसरे नम्बर का गेम Genshin Impact रहा। दिसम्बर 2021 में यह लिस्ट में दूसरे नम्बर पर था। चौथे पायदान पर Candy Crush Saga है, पांचवें पर Roblox, छठे नम्बर पर Coin Master, सातवें पर Three Kingdom Tactics और आठवें नम्बर पर Lineage W गेम है।

Garena Free Fire इस लिस्ट में नवें नम्बर पर है। यह गेम एप्पल ऐप स्टोर की टॉप 10 कमाई वाले गेम्स की लिस्ट से गायब है। गूगल प्ले स्टोर की लिस्ट में यह छठे नम्बर पर है। हाल ही में इस गेम को भारत में 53 अन्य ऐप्स/गेम्स के साथ बैन कर दिया गया है।