PUBG Mobile Karakin Map जल्द ही लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इस बात की जानकारी दे दी है। पबजी मोबाइल ने ट्वीट कर बताया कि PUBG Mobile Karakin Map 7 अप्रैल को आ रहा है। यह गेम में Vikendi मैप की जगह लेगा। 2X2 वाले इस मैप में 64 प्लेयर्स एक साथ मुकाबले में उतर सकते हैं। बता दें कि Karakin अपडेट फरवरी महीने में ही पीसी पर आ चुका है। इसका रिवैम्प वर्जन जल्द ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आने वाला है।

यह काफी हद तक Miramar मैप की तरह होगा और नॉर्थ अफ्रीका बेस्ड होगा। गेम में यूजर्स को चिकन डिनर जल्द जीतने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गेम में Demolition Zone नाम का एक नया फीचर मिलेगा। ध्यान दें कि यह जोन हर मैच के बाद अपना ले-आउट बदल लेगा। जब भी आपको इसके सिकुड़ने की जानकारी हो, बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ते रहें।

PUBG MOBILE's 6th map – Karakin – arrives on April 7th! 🎉 🗺️

Assemble your squad and remember that Vikendi will be temporarily offline after Karakin is released. Stay tuned for more info! #PUBGMOBILE #Karakin #Karaking pic.twitter.com/fhJ5aznwIC

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) April 2, 2021