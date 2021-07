PUBG Mobile गेम का क्रेज पिछले कुछ सालों में भारत में भी देखने को मिला है। पिछले साल बैन हुए इस गेम का भारतीय वर्जन Battlegrounds Mobile India (BGMI) इस महीने की शुरुआत में लॉन्च हुआ है। यह बैटल रॉयल गेम मिड रेंज और हाई एंड स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है। Also Read - BGMI में बिना UC खर्च किए फ्री में पाएं Golden Eagle S12K गन स्कीन, जानें पूरा तरीका

कई भारतीय प्लेयर्स ने Battlegrounds Mobile India के लाइटर वर्जन BGMI Lite की मांग गेम डेवलपर Krafton से की है। प्लेयर्स ने गेम कम्युमनिटी फोरम से लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर BGMI Lite को लेकर एक अभियान चलाया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #WeWantBGMILite हैशटैग तेजी से ट्रेंड हो रहा है। Also Read - BGMI ने iOS Devices के लिए जारी किया Patch Notes, जानें कब लॉन्च होगा Battlegrounds Mobile India का iPhone वर्जन

BGMI की घोषणा होने के बाद ही इस गेम ने प्री-रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। Google Play Store पर इस गेम के डाउनलोड ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। गेम की लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कई फोरम पर प्लेयर्स ने BGMI Lite की डिमांड Krafton से की है। Also Read - BGMI 1.5 Update: इस स्मार्ट ट्रिक की मदद से आसानी से करें Air Conveyor में राइड

We want bgmi lite for low end device plsssssssssssss #WEWANTBGMILITE @krafton @TencentGames https://t.co/MMP7hXWSZP

— Amit (@Amit97349645) July 16, 2021