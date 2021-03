PUBG Mobile March 2021 latest update with interesting facts pubg to pubg new state: दुनिया भर में खेला जाने वाला बैटल रॉयल गेम PUBG काफी पॉपुलर है। PUBG को दक्षिण कोरिया की गेमिंग कंपनी Bluehole ने बनाया है। यह गेम जापान की फिल्म Battle Royale पर आधारित है, जिसमें छात्रों को युद्ध में धकेल दिया जाता है। पबजी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह गेम अलग-अलग प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल - Xbox, PS पर खेला जा सकता है। यहां हम आपको पॉपुलर वीडियो गेम पबजी के अलग-अलग रूप के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 10, 2021 6:51 PM IST