PUBG Mobile में परमानेंट बैन हुए 5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स, इन हैक का कर रहे थे इस्तेमाल

PUBG Mobile ने एक नई बैन पैन: एंटी-चीट रिपोर्ट शेयर की है। इसके मुताबिक, गेम ने 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को परमानेंट बैन कर दिया है। इन सभी को गेम में चीटिंग करने का दोषी पाया गया, जिसके बाद कंपनी ने इनपर प्रतिबंध लगा दिया। चीटिंग करने वाले प्लेयर्स में ज्यादातर ऑटो-एम, X-रे विजन और स्पीड हैक का इस्तेमाल कर रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच कुल 5,68,392 अकाउंट्स को गेम से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डेवलपर्स बताते हैं कि इन खिलाड़ियों को गेम की एंटी-चीट पॉलिसी को तोड़ते हुए पाया गया। ये खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों पर बढ़त हासिल करने के लिए थर्ड-पार्टी हैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे।

जुलाई की इस क्रैकडाउन रिपोर्ट में इन खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चीटिंग के तरीकों का भी खुलासा हुआ है। Auto Aim हैक का हमेशा की तरह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बैन होने वाले यूजर्स में 28% इसी हैक का इस्तेमाल कर रहे थे। X-Ray Vision हैक करने वाले 27% रहे और Speed Hack का 26% लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा 5% ने एरिया डैमेज का मॉडिफिकेशन और 1% ने कैरेक्टर मॉडल का मॉडिफिकेशन का भी यूज किया। आप नीचे लगी हुई ट्वीट में इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं।

Don’t get burned by the #BanPan! 🍳👨‍🍳 From July 9-15, we permanently banned 568,392 accounts from accessing #PUBGMOBILE ❌ The main reasons were use of:

❌ Auto-Aim Hacks

❌ X-Ray Vision

❌ Speed Hacks

Learn more 🔗 https://t.co/YdeCgfdOcr pic.twitter.com/HxoDTFL07I

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 18, 2021