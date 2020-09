PUBG Mobile अभी भी खेल पा रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन पहले जैसा एक्सपीरियंस नहीं...!

PUBG Mobile (पबजी मोबाइल) को 2 सितंबर 2020 से जब से भारत में बैन किया गया है, तभी से यह गेम काफी सुर्खियां बंटोर रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि भारत सरकार के बैन के बाद से Google और Apple ने भी इसे क्रमश: अपने प्ले स्टोर (Play Store) और एप स्टोर (App Store) से रिमूव कर दिया था। लेकिन वास्तव में Android और iOS स्मार्टफोन गेमर्स इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर उन्होंने पहले इस गेम को इंस्टॉल किया था।

पिछले गेम इंस्टॉल करने से मतलब यह है कि ये गेम अभी भी उनके Google और Apple ID से एसोसिएट है। भारत सरकार ने पबजी पर बैन ऐसे समय में लगाया है जब एक हफ्ते पहले PUBG Corp ने 1.0 वर्जन को टीज किया था। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं।

ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडियन प्लेयर्स अभी भी पॉप्युलर बैटल रॉयल PUBG गेम को खेल सकते हैं। हालांकि यह गेम खेलना टेंपरेरी है जब तक गेम डेवलपर इंडियन गेम सर्वर को बंद नहीं कर देते हैं। हालांकि इस सर्वर को कब किया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि गेमिंग कंपनी का कहना है कि वह पहले ही भारत सरकार की संबंधित अथॉरिटीज से इस गेम को वापस रिज्यूम करने के लिए बातचीत कर रही है। ऐसे में जो लोग इस गेम को नहीं खेल पा रहे हैं वह तब तक या तो किसी दूसरे बैटल रॉयल गेम को खेल सकते हैं या फिर वह PUBG के PC वर्जन को खेल सकते हैं।

Something fishy noticed today in @PUBGMOBILE, all bots in the last zone (top 10), is the ban in place already?? pic.twitter.com/YeVBNwnTE5

— Ritesh Bendre (@GadgetFreak4U) September 4, 2020