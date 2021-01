PUBG Mobile ने बैन किए 9 लाख से ज्यादा प्लेयर्स के अकाउंट, आप भी तो नहीं कर रहे हैं यह काम?

PUBG Mobile पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहा है। भारत में इस बैटल रॉयल गेम के बैन होने के बाद कंपनी ने ग्लोबली कई अपडेट्स रोल आउट किए हैं। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से कंफर्म किया है कि उसने 9लाख से ज्यादा प्लेयर्स के अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। गेमिंग कंपनी ने खास तौर पर उन यूजर्स के अकाउंट्स को सस्पेंड किए हैं जो चीटिंग या फ्रॉड के जरिए मैच जीत रहे थे। Also Read - FAU-G गेम 26 जनवरी को होगा लॉन्च, iPhone यूजर्स हो सकते हैं निराश

अपने ऑफिशियल ट्वीट में PUBG ने बताया कि 9,88,533 अकाउंट्स को बैन किया गया है। ये सभी अकाउंट्स हैकिंग और चीटिंग की वजह से बैन किए गए हैं। भारत में बैन होने के बाद भी PUBG Mobile के ग्लोबली 600 मिलियन यानी की करीब 60 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। Also Read - PUBG Mobile India की लॉन्च का कर रहे हैं इंतजार, इन अपडेट्स पर डालें नजर

PUBG Mobile ने अपने ट्वीट में बताया कि ये अकाउंट्स 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी, 2021 के बीच बैन किए गए हैं। इन अकाउंट्स को परमानेंटली (स्थायी तौर पर) बैन कर दिया गया है। इन अकाउंट्स को बैन करने की मुख्य वजह कैरेक्टर मॉडल का मोडिफिकेशन, ऑटो ऐम हैक्स और X-Ray विजन रहा है। Also Read - PUBG Mobile में आएगा नया Karakin मैप, जुड़ेंगे कई फीचर्स

No hackers allowed 🍳🚫 From January 15th-21st, 988,533 accounts have been permanently suspended from accessing our game. The majority of causes were:

❌ Auto Aim Hacksट्स अनऑथोराइज्ड पेमेंट चैनल रिचार्ज और थर्ड-पार्टी लॉग-इन की वजह से बैन किए गए हैं।

बैन हुए अकाउंट्स में से 38 प्रतिशत अकाउंट्स ब्रॉन्ज यूजर्स के रहे हैं। वहीं, 12 प्रतिशत अकाउंट्स डायमंड और 11 प्रतिशत अकाउंट्स प्लैटिनम यूजर्स के हैं। सिल्वर यूजर के 11 प्रतिशत और गोल्ड यूजर के 9 प्रतिशत अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए हैं। इनके अलावा क्राउन यूजर्स के 10 प्रतिशत और Ace यूजर्स के 3 प्रतिशत अकाउंट्स बैन हुए हैं।

आप भी न करें ये गलती

❌ Modification of Area Damage

❌ X-Ray Vision

Learn more about the #BANPAN 🔗 https://t.co/YdeCgfdOcr pic.twitter.com/u8KwHXEIO2

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) January 23, 2021