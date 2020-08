PUBG Mobile लेकर आ रहा नया मैप, 8 सितंबर को उठेगा पर्दा

PUBG Mobile यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही इस गेम में एक नया मैप जुड़ने वाला है। PUBG Mobile ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी पुष्टि की है। जिसके तहत 8 सितंबर को गेम में New Erangel मैप जुड़ने वाला है। नए मैप के साथ ही पबजी मोबाइल ने The Dawn of a New Era कम्यूनिटी इवेंट की घोषणा की है। इस इवेंट में यूजर्स 30,000 UC (पबजी गेम की करेंसी) जीत सकते हैं। नए Erangel मैप के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट की जानकारी हमारे सामने आ गई है। Also Read - PUBG Mobile 1.0 अपडेट 8 सितंबर को होगा रोल आउट, जानें क्या होंगे बड़े बदलाव

पबजी मोबाइल (PUBG Mobile) ने ट्विटर पर नए मैप की लॉन्च डेट की जानकारी दी है। इसकी पुष्टि के लिए कंपनी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। नया रिवैम्प्ड मैप फिलहाल सिर्फ बीटा वर्जन में उपलब्ध है। पिछले हफ्ते डेवलपर्स ने इस बात की जानकारी दी थी कि 8 सिंतबर को 1.0 update जारी होगा। इसके अतिरिक्त पबजी ने Dawn of a New Era competition की घोषणा की है, जिसमें यूजर्स को 30,000 यूसी जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूजर्स को अपना स्क्रीनशॉट क्लिप के साथ शेयर करना होगा। Also Read - PUBG Mobile Lite Championship 2020 का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, 5 लाख रुपये तक जीतने का मौका

A new era of PUBG Mobile is coming, featuring an overhaul of the Erangel map and a bold new look.

