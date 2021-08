डेटा ऐनलिस्ट फर्म Sensor Tower ने दुनिया के Top Grossing Mobile Games की एक लिस्ट निकाली है। इसके मुताबिक, जुलाई 2021 में PUBG Mobile दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम है। इसके अलावा इस लिस्ट में Honor of Kings, Genshin Impact, Pokemon Go और Roblox गेम्स भी शामिल हैं, जो टॉप 5 में क्रमवार शामिल हैं। Also Read - PUBG Mobile Lite 0.21.2 APK लिंक हुआ जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

PUBG Mobile ने जुलाई 2021 में कमाए 2,220 करोड़ रुपए

रिपोर्ट के मुताबिक Tencent के PUBG Mobile ने जुलाई में 299 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जेनरेट किया है। यह रकम करीब 2,220 करोड़ रुपए बनती है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले, गेम की कमाई को 26.7% की बढ़त मिली है। पबजी मोबाइल ने मई और जून के महीने में टॉप ग्रॉसिंग मोबाइल गेम Honor of Kings को पछाड़ कर पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है।

Sensor Tower बताता है कि पबजी मोबाइल की कमाई का 68.4% हिस्सा चाइना से आया है जहां PUBG Mobile का लोकलाइज्द वर्जन Game for Peace चलता है। PUBG Mobile के रेवेन्यू का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका और तुर्की से आया है, जो इसकी कुल कमाई का क्रमशः 6.7% और 6% है। PUBG Mobile एप्पल ऐप स्टोर की रेवेन्यु लिस्ट में टॉप पर है मगर प्ले स्टोर की रेवेन्यु लिस्ट में 7th नंबर पर है।

Honor of Kings, Genshin Impact भी हैं लिस्ट में

Honor of Kings सेन्सर टावर की टॉप ग्रॉसिंग मोबाइल गेम्स की लिस्ट में फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गया है। इस गेम का पब्लिशर भी Tencent है। इस गेम ने जुलाई 2021 में 231.2 मिलियन डॉलर की कमाई की है जिसका 94.7% हिस्सा चाइना से आया है। यह गेम App Store Revenue लिस्ट पर भी दूसरे नंबर पर है मगर Google Play Store Revenue लिस्ट पर यह टॉप 10 गेम्स तक में नहीं आता।

तीसरे नम्बर पर miHoYo का पॉप्युलर गेम Genshin Impact है। यह गेम एप्पल ऐप स्टोर पर भी तीसरे नंबर पर है और गूगल प्ले स्टोर पर 4th नंबर पर है।

चौथे और पांचवे नम्बर पर Pokemon Go और Roblox हैं। इस लिस्ट में बैटल रोयाल गेम Garena Free Fire 9th नम्बर पर रहा। फ्री फायर एप्पल ऐप स्टोर की टॉप 10 ग्रॉसिंग मोबाइल गेम्स की लिस्ट से तो गायब है मगर गूगल प्ले स्टोर पर यह कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर है।