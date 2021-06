PUBG Mobile इंडिया में पिछले साल बैन हो गया और इस साल इसका इंडियन वर्जन Battlegrounds Mobile India आया है। मगर Krafton और Tencent की पार्ट्नरशिप वाला ओरिजनल बैटल रोयाल गेम देश के बाहर अभी भी पॉप्युलर है और इसमें टाइम-टाइम पर नए फीचर जुड़ते रहते हैं। PUBG Mobile ने हाल ही में अनाउन्स किया है कि यह इलेक्ट्रिक कार मेकर Tesla के साथ पार्ट्नरशिप कर रहा है। इस पार्ट्नरशिप के साथ गेम में टेस्ला से जुड़े प्रॉडक्ट नजर आएंगे। Also Read - PUBG Mobile Lite की ये सेन्सिटिविटी सेटिंग आपका निशाना बना देंगी बेहतरीन

PUBG Mobile ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर अनाउन्स्मेंट किया कि यह Tesla के साथ पार्ट्नरशिप कर रहा है। इसने लिखा: Also Read - Battlegrounds Mobile India में कैसे बदलें कैरेक्टर डिजाइन और गेमर टैग

PUBG Mobile ने यह नहीं बताया कि कौन से आइटम गेम में जुड़ेंगे मगर उम्मीद है कि यह Tesla की इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा है। टेस्ला के पोर्टफोलियो में कई कार हैं जिनमें Model S, Model X, Model 3 और Model Y शामिल हैं। कम्पनी ने अभी हाल ही में Tesla Model S Plaid भी अनाउन्स की है जो दुनिया की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक सिडान कही जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला की यही कार PUBG Mobile में जोड़ी जाएगी।

Are you ready to step into the future with us? 🚗⚡ We’re excited to announce that we will be partnering with @Tesla to bring its revolutionary spirit and products in-game! 🙌🌎❤️ Stay tuned for more updates! 👀 pic.twitter.com/219xs5UplR

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) June 24, 2021