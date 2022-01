पबजी न्यू स्टेट के लिए आया बड़ा अपडेट, जुड़े नए गेम मोड ओर वीपन

PUBG New State का नया 0.9.23 अपडेट रोल आउट हो गया है। गेम डेवलपर ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। साथ ही, आधिकारिक वेबसाइट पर इसका पैच नोट भी रिलीज किया गया है। पबजी न्यू स्टेट के ट्विटर हैंडल से नए पैच-नोट का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें गेम में नए जुड़ने वाले मैप और आइटम की झलक देखी जा सकती है। Also Read - PUBG New State का सर्वर हुआ अप, नए 0.9.23 अपडेट और फीचर के साथ खेल सकेंगे यह गेम

यह अपडेट Android और iOS दोनों डिवाइसेज के लिए रोल आउट किया गया है। साथ ही, मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया गया सर्वर भी अब अप हो गया है, यानी प्लेयर अब गेम को खेल सकते हैं। इस बात की जानकारी भी गेम डेवलपर ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। सुबह करीब 6:30 बजे गेम का सर्वर मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया गया था। Also Read - PUBG New State Update: गेम में नए मोड और गन के साथ मिलेंगे ढेरों बदलाव

PUBG New State 0.9.23 अपडेट के साथ गेम में BR: Extreme Mode जुड़ा है। साथ ही, P90 सब मशीनगन को भी गेम में जोड़ा गया है। इसके अलावा गेम के पहले से चले आ रहे बग्स को भी फिक्स किया गया है। यही नहीं, गेम के यूजर इंटरफेस को भी बेहतर बनाया गया है। डेवलपर द्वारा जारी किए गए पैच नोट के मुताबिक, PUBG New State का पहला सीजन नए अपडेट के साथ शुरु हो गया है। साथ ही, प्लेयर्स के लिए हर महीने जारी होने वाले सर्वाइवर पास का भी तीसरा एडिशन रोल आउट हुआ है। सबसे पहले जानते हैं, पबजी न्यू स्टेट में मिलने वाले नए आइटम के बारे में।

PUBG New State के Troi मैप में यह नया BR: Extreme Mode जोड़ा गया है। इस मोड में एक साथ 64 प्लेयर्स भाग ले सकते हैं। इस फास्ट पेस वाले बैटल रॉयल गेम का हर मैच 20 मिनट का होगा। इस मोड में पहले फेज से ही प्ले जोन रिस्ट्रिक्ट रहेगा। हर मैच में प्ले जोन रेंडमली सेलेक्ट होगा। हर सर्वाइवर के पास शुरुआत में एक P1911 हैंडगन, एक स्मोक ग्रेनेड, 300 ड्रोन क्रेडिट और एक फुल चार्ज बूस्ट मीटर मिलेंगे।

