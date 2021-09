PUBG New State गेम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। Krafton के इस अपकमिंग गेम के लिए भारत में प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गेम को 8 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है। PUBG New State की अल्फा टेस्टिंग में कुछ फीचर्स सामने आए हैं। BGMI खेलने वाले प्लेयर्स को PUBG New State में मिलने वाले ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। Also Read - BGMI प्लेयर्स को मिल रही WARNING, अगर आपको नजर आए मैसेज तो करें यह काम

Troi मैप

PUBG New State गेम की स्टोरी लाइन भविष्य की घटनाओं पर आधारित है। प्लेयर्स को गेम के साथ नया Troi मैप मिलेगा, जो कि PUBG Mobile और BGMI में मिलने वाले क्लासिक Erangel, Miramar, Livik और Shanok मैप से अलग होगा। PUBG New State के इस मैप में बड़ा 8×8 किलोमीटर का एरिया मिलेगा, जिसमें बैटल रॉयल मुकाबले खेले जा सकेंगे। Also Read - PUBG Mobile में आया नया Fatal Contamination इवेंट, जल्द जुड़ेगा BGMI में भी

गेम की ग्राफिक्स

अपकमिंग बैटल रॉयल गेम में नया अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलेगा, जो मौजूदा BGMI और PUBG Mobile के मुकाबले बेहतर होगा। Google Play Store पर मौजूद गेम के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक, यह पिछले वर्जन के ग्राफिक्स के मुकाबले बेहतर होगा और यूजर्स को इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read - Battlegrounds Mobile India की टॉप 5 रेयर गन स्किन्स, जिन्हें पाने के लिए बेलने पड़ते हैं पापड़

इन-गेम व्हीकल्स

Krafton के अपकमिंग बैटल रॉयल गेम PUBG New State में मिलने वाले इन-गेम व्हीकल्स की बात करें तो प्लेयर्स को फ्यूचर की गाड़ियां जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, फ्यूचर ट्रॉम आदि देखने को मिलेंगे। प्लेयर्स गेम के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

वीपन कस्टमाइजेशन

BGMI और PUBG Mobile प्लेयर्स के पास किसी भी वीपन को कस्टमाइज करने का विकल्प नहीं मिलता है, लेकिन PUBG New State प्लेयर्स को गेम में मौजूद हथियार को कस्टमाइज करने का विकल्प मिलेगा।

फ्यूचिरिस्टिक इन-गेम आइटम्स

PUBG New State को गेम में कई तरह के फ्यूचिरिस्टक इन-गेम आइटम्स मिलेंगे। जैसा कि कंपनी ने इस गेम के बारे में बताया है, इसमें 2050 की स्टोरी लाइन को दिखाया जाएगा। ऐसे में प्लेयर्स को फ्यूचर के इन-गेम आइटम्स मिलेंगे।