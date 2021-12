PUBG: New State में 9 दिसंबर को एक नया और बड़ा अपडेट आने वाला था। Krafton ने इस बात का ऐलान किया था कि PUBG: New State का एक बड़ा अपडेट 9 दिसंबर, गुरूवार के दिन शेड्यूल किया गया है लेकिन वो अपडेट अभी तक आया नहीं है। क्राफ्टन ने अब ऐलान किया है कि पबजी न्यू स्टेट के नए अपडेट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। Also Read - Battlegrounds Mobile India गेम से हटा यह लोकप्रिय गेम मोड, जानें वजह

इस पॉपुलर बैटल रॉयल गेम में नए अपडेट के साथ बहुत सारे बदलाव होने वाले थे। इस गेम में नए वेपन्स, वेपन्स कस्टाइमजेशन, नए व्हीकल्स और एक नया सर्वाइर पास भी आने वाला था। PUBG: New State खेलने वाले गेमर्स को इन सभी नए बदलावों का बड़ी बेसब्री से इंतजार था लेकिन अब उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। Also Read - PUBG New State में आ रहा बड़ा अपडेट, मिलेंगे नए वीइकल्स, वेपन और बहुत कुछ

क्राफ्टन ने कल शाम को ट्वीट करके जानकारी दी है कि दुर्भाग्यवश ऐप रिव्यू में देरी होने के कारण आज मेनटेनेंस वर्क को पोस्पोन्ड कर दिया गया है। इसके अलावा क्राफ्टन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यूजर्स से कहा कि अपडेट को अब नए शेड्यूल के साथ जारी किया जाएगा और नया शेड्यूल बनने के बाद वो अपने यूजर्स से उसकी डिटेल शेयर करेंगे। Also Read - PUBG New State Vs BGMI: ये 5 चीजें पबजी के नए गेम को बनाती है पुराने से बेहतर

📢 Dear Survivors,

Unfortunately, today’s maintenance has been postponed due to the delay in app review.

We will provide an update with the revised schedule once it’s available.

Thank you for your understanding.

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) December 9, 2021