New State Mobile के नए अपडेट के साथ जुड़े नए गेम मोड, वेपन समेत कई फीचर्स

New State Mobile (PUBG: New State) के लिए नया 0.9.24 अपडेट आज रोल आउट किया गया है। कंपनी ने सुबह 11 बजे तक सर्वर मेन्टेनेंस के लिए डाउनटाइम रखा था, जो अब अप हो गया है। नए अपडेट के साथ New State Mobile गेम के कई बग्स को फिक्स किया गया है। साथ ही, Krafton के इस बैटल रॉयल गेम के Team Deathmatch Mode में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यही नहीं, 4×4 मोड के लिए नया Arena मैप को भी गेम में जोड़ा गया है। Also Read - New State Mobile February Update के साथ वीइकल में होंगे कई बदलाव, टीम ने ट्वीट कर दी जानकारी

New State Mobile के 0.9.24 अपडेट के साथ नए वेपन भी मिलेंगे। साथ ही, पुराने वेपन के लिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा Krafton ने गेम में एक नया फीचर भी जोड़ा है, जिसका इस्तेमाल करके सभी टीममेट एक प्लेयर को रिवाइव और रिक्रूट करने में को-ओपरेट कर सकेंगे। Also Read - ये 3 धांसू टिप्स BGMI, Free Fire और PUBG की क्लोज रेंज फाइट में दिलाएंगी धमाकेदार जीत

नया गेम मोड- Round Deathmatch

New State Mobile में एक और नया गेम मोड- Round Deathmatch जोड़ा गया है। इस नए 4×4 deathmatch mode में किसी टीम को एक मैच जीतने के लिए 7 में से कम से कम चार राउंड जीतने पड़ेंगे। इस मोड को नए Arena मैप में खेला जा सकेगा। गेम शुरू होने के साथ ही प्लेजोन धीरे-धीरे सिकुड़ता रहेगा। इस मोड में भी Team Deathmatch वाले वेपन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें प्लेयर्स के पास एक ग्रेनेड, एक स्मोक ग्रेनेड और एक फ्लेश ग्रेनेड मिलेंगे। Also Read - PUBG: New State की बदली पहचान, गेम में हो सकते हैं कई और बदलाव

Featuring a new Deathmatch mode along with new weapons and other improvements, let’s check out the upcoming patch notes. https://t.co/lXehfaivb2#NEWSTATEMOBILE #NewStatePatchNotes #RoundDeathmatch pic.twitter.com/msGL3FH9Zb — NEW STATE MOBILE (@_NEWSTATEMOBILE) February 8, 2022

इस मोड में एक Deployable Shield मिलेगा जो बेस में एंट्री से पहले दिया गया है। Krafton ने डाउन हुए टीममेट का रिवाइव टाइम घटाकर 5 सेकेंड कर दिया है। इसके अलावा Team Deathmatch के स्टेशन मैप को अपग्रेड किया गया है। जो प्लेयर गेम खेलने के दौरान चार बार लगातार गेम में मर जाते हैं उन्हें लेवल 3 का हेलमेट और एक आर्मर respawn मिलेगा। इसके अलावा Team Deathmatch के UI (यूजर इंटरफेस को भी इंप्रूव किय गया है।

नए वेपन्स- MP5K और Crossbow

Krafton ने नए अपडेट के साथ प्लेयर के लि दो नए वेपन- MP5K और Crossbow भी गेम में जोड़े हैं। MP5K एक 9mm का SMG (सब मशीनगन) है, जो सभी अटैचमेंट के साथ कम्पैटिबल है। वहीं, Crossbow में एक स्पेसिफिक अटैचमेंट मिलेगा। साथ ही, इसकी रिलोड स्पीड 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसमें M249 मशीनगन के लिए बैलिस्टिक शील्ड मिलेगा। इसे हैंडगार्ड के बाईं और दाईं ओर फिट किया जा सकता है। शील्ड की वजह से दुश्मन के हमलों को रोका जा सकेगा। हालांकि, इसकी वजह से गन की ADS स्पीड कम हो जाती है।