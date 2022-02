PUBG New State Coupon Codes: पबजी न्यू स्टेट में इस महीने एक बाद अपडेट आया है, जिसके साथ गेम में नए फीचर्स, गंस, अटैच्मेंट और अनेकों बदलाव आए हैं। अब गेम डेवलपर क्राफ्टन PUBG New State प्लेयर्स को फरवरी अपडेट कूपन दे रहा है, जिसे रिडीम करके आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Ban: ये हैं टॉप 5 बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स, जो ग्राफिक्स में देते हैं फ्री फायर को मात

इन रिवॉर्ड में Gold Bling Crate Ticket, Chicken Medal Bonus Card और अलग-अलग मैप्स के BP Card शामिल हैं। हम यहां पर आपको इन PUBG New State Coupon Codes के साथ इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएंगे। Also Read - New State Mobile के लिए आया अपडेट 0.9.24, जुड़े नए Game Modes

PUBG New State Coupon Codes (February 2022)

कूपन कोड: WEEKEND2RD1M3

रिवॉर्ड: Gold Bling Crate Ticket, Troi 200% BP Card, Erangel 200% BP Card

वैलिडिटी: 20 फरवरी 2022 Also Read - New State Mobile February Update के साथ वीइकल में होंगे कई बदलाव, टीम ने ट्वीट कर दी जानकारी

Take home 3 items with another February Update coupon! – Rewards: Gold Bling Crate Ticket, Troi 200% BP Card, Erangel 200% BP Card

– Coupon Code: WEEKEND2RD1M3

– Link: https://t.co/nM6U8vjiPA * Coupon code is available until FEB 20, 23:59 (UTC)#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEEVENT pic.twitter.com/vuNc4P6C6R — NEW STATE MOBILE (@_NEWSTATEMOBILE) February 13, 2022

कूपन कोड: 2SURVIVOR02RDM2

रिवॉर्ड: Chicken Medal Bonus Card (+3), Troi 150% BP Card

वैलिडिटी: 19 फरवरी 2022

Redeem the February Update coupon below to receive your rewards 🎁 – Rewards: Chicken Medal Bonus Card (+3), Troi 150% BP Card

– Coupon Code: 2SURVIVOR02RDM2

– Link: https://t.co/nM6U8vjiPA

* Coupon code is available FEB 19, 23:59 (UTC)#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEEVENT pic.twitter.com/yQKUYKt8zf — NEW STATE MOBILE (@_NEWSTATEMOBILE) February 12, 2022

February Update Coupon को कैसे करें इस्तेमाल

PUBG New State Coupon Code को रिडीम करने के लिए गेम की वेबसाइट पर एक नया पेज — newstate.pubg.com/en/redemption — लाइव हुआ है। कोड को रिडीम करने के लिए आपको इस एड्रेस पर जाना होगा। यहां पहुंचने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको Coupon Code और अपनी PUBG: New State Account ID डालनी होगी।

अकाउंट ID जानने के लिए आप गेम को चालू करके सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहां आपको अकाउंट लिंक सेटिंग के पास ही अपनी ID नजर आ जाएगी। कूपन कोड और अकाउंट ID को newstate.pubg.com/en/redemption पेज पर कॉपी करने के बाद आपको I’m not a robot reCAPTCHA पूरा करना होगा। अब नीचे दिया हुआ REDEEM बटन प्रेस करने पर कोड इस्तेमाल हो जाएगा।