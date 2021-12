PUBG: New State क्राफ्टन का लेटेस्ट बैटल रोयाल मोबाइल गेम है, जिसे भारतीय प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। ग्राफिक्स के मामले में यह गेम ओरिजनल पबजी मोबाइल से काफी आगे है। देश में इस वक्त BGMI और Free Fire का जोर है, मगर New State को अब तक दुनिया भर में 45 मिलियन या 4.5 करोड़ यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। Also Read - PUBG: New State में ये गलतियां आपको Squad Mode से करवा देंगी बैन

कंपनी ने PUBG: New State के डेवलपमेंट को तेज कर दिया है और प्लेयर्स को गिफ्ट के रूप में Coupon Code भी दिया है, जिसे आप रिडीम करके फ्री रिवॉर्ड पा सकते हैं। क्राफ्टन ने इस कोड को रिडीम करने के लिए एक रिडेम्पशन पेज भी बनाया है। आइए आपको इस कोड के बारे में और इसे इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं।

PUBG: New State Coupon Code

Krafton ने PUBG: New State प्लेयर्स के लिए एक Coupon Code शेयर किया है, जिसे आप रिडीम करके विंटर कार्निवल क्रेट फ्री पा सकते हैं। यह कोड 6 जनवरी 2022 तक एक्टिव रहेगा। यह कोड और इससे जुड़ी बाकी जानकारी नीचे मौजूद हैं:

Coupon/ Redeem Code: WINTERCARNIVAL15

WINTERCARNIVAL15 Reward: Winter Carnival Crate

Winter Carnival Crate Validity: January 6th, 2022

PUBG: New State के इस कूपन या रिडीम कोड को गेम का हर प्लेयर इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका आप नीचे देख सकते हैं।

कैसे करना है कोड रिडीम

PUBG: New State Coupon Code को रिडीम करने के लिए गेम की वेबसाइट पर एक नया पेज — newstate.pubg.com/en/redemption — लाइव हुआ है।

— लाइव हुआ है। कोड को रिडीम करने के लिए आपको इस एड्रेस पर जाना होगा।

यहां पहुंचने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको Coupon Code और अपनी PUBG: New State Account ID डालनी होगी।

अकाउंट ID जानने के लिए आप गेम को चालू करके सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहां आपको अकाउंट लिंक सेटिंग के पास ही अपनी ID नजर आ जाएगी।

कूपन कोड और अकाउंट ID को newstate.pubg.com/en/redemption पेज पर कॉपी करने के बाद आपको I’m not a robot reCAPTCHA पूरा करना होगा।

पेज पर कॉपी करने के बाद आपको I’m not a robot reCAPTCHA पूरा करना होगा। अब नीचे दिया हुआ REDEEM बटन प्रेस करने पर कोड इस्तेमाल हो जाएगा।

PUBG: New State में हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है, जो गेम में नए वेपन और वीइकल्स के साथ में ढेरों सुधार भी लाया है। गेम में अब एक मेरिट पॉइंट सिस्टम भी है जो टीम-मेट्स के साथ फेयर-प्ले के आधार पर काम करेगा और यहां पर नेगटिव स्कोर आपको स्क्वाड मोड से बैन करवा सकता है। आप इस अपडेट के बारे में सभी डिटेल्स जानने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं।