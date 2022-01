पबजी न्यू स्टेट में आई हवा से बात करने वाली इलेक्ट्रिक कार, इस तरह करें क्लेम

PUBG New State के नए रोल आउट हुए 0.9.23 अपडेट के साथ ही गेम में कई नए फीचर्स भी जुड़े हैं। इसके अलावा गेम डेवलपर Krafton ने गेम के कई बग्स को फिक्स किया है। पिछले कुछ समय से टीज हो रहे Bugatti Rimac Navera EV हाइपर कार को भी गेम में लाया गया है। Also Read - PUBG New State: सर्वाइवल पास से लेकर सीजन रिवॉर्ड तक की हर डिटेल

जिस तरह से क्राफ्टन ने BGMI और PUBG Mobile के लिए Tesla के साथ मिलकर स्पेशल इवेंट आयोजित किया था। उसी तरह PUBG New State x Rimac Nevera इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट के दौरान प्लेयर को Troi मैप में इस EV HyperCar को चलाने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी हर डिटेल… Also Read - PUBG New State Update - PUBG का नया 0.9.23 अपडेट हुआ रोल आउट, गेम में जुड़े नए BR: Extreme Mode और P90 वीपन

PUBG New State x Rimac Nevera इवेंट

इस इवेंट का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2022 के बीच किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान प्लेयर को लिमिटेड Rimac क्रेट मिलेगा, जिसमें कई तरह के इन-गेम आइटम होंगे। प्लेयर को गेम में Nevera EV HyperCar के चार स्किन- Nevera Blue, Gunpowder Grey, Prism Glow, Luminous Gold और Subrust Red मिलेंगे। बंडल के साथ तीन फ्री Rimac क्रेट टिकट प्लेयर को मेलबॉक्स में मिलेंगे।

Rimac Nevera EV हाइपर कार के फीचर्स

Rimac Nevera क्रोएशियन इलेक्ट्रिक हाइपर कार बनाने वाली कंपनी की दूसरी गाड़ी है। वास्तविक में यह हाइपर कार 120kWhr के इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो 1,914 हार्सपावर की एनर्जी जेनरेट कर सकता है। साथ ही, यह गाड़ियों के पहिए पर 13,430Nm का टॉर्क लगा सकती है। कंपनी का दावा है कि यह हाइपर कार 412 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की टॉप स्पीड प्राप्त कर सकती है। साथ ही, इस हाइपर कार की रेंज 590 किलोमीटर की है।

PUBG New State के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस हाइपर कार का एक वीडियो टीज किया गया है। वीडियो में इस सुपरफास्ट इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन देखा जा सकता है। पोस्ट के मुताबिक, Rimac Navera हाइपर कार को प्लेयर Troi मैप में इस्तेमाल कर सकेंगे।