पबजी के इस नए गेम के लिए रोल आउट हुआ एंटी-चीटिंग सिस्टम

Battlegrounds Mobile India (BGMI) और PUBG Mobile गेम बनाने वाली कंपनी के नए गेम PUBG New State के लिए Krafton ने नया एंटी-चीट अपडेट रोल आउट किया है। इस लेटेस्ट बैटल रॉयल गेम को खेलने वाले प्लेयर्स को चीटर्स और हैकर्स से बचाने के लिए यह एंटी-चीट अपडेट लाया गया है। Krafton ने पिछले महीने इस गेम के लिए anti-cheat अपडेट लाया था, जिसे फिर से अपग्रेड किया है। Krafton की डेवलपमेंट टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस नए एंटी-चीट अपडेट के बारे में जानकारी शेयर की है। Also Read - Krafton ने की तैयारी, BGMI में चीटिंग करने पर स्मार्टफोन होगा परमानेंट बैन

PUBG Mobile जैसे किसी भी बैटल रॉयल गेम रैंकिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। जैसे-जैसे प्लेयर्स की रैंक बढ़ती है, उन्हें कई तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। साथ ही, उनकी रैंकिंग के हिसाब से ESports टूर्नामेंट में भाग लेने की काबिलियत भी साबित होती है। गेम खेलने वाले कई प्लेयर्स चीटिंग ऐप्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल करके गेम में तेजी से रैंक बढ़ाते हैं, जो फेयर प्ले पॉलिसी का उल्लंघन है। PUBG New State गेम को भी एक फेयर प्ले प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए Krafton ने यह कदम उठाया है। Also Read - PUBG New State के लिए आ गया एक और Redeem Code, जानें कैसे करें रिडीम और पाएं रिवॉर्ड

एंटी-चीट अपडेट को लगातार जारी करने से डेवलपर को हैकर्स और चीटर्स की वजह से प्लेयर्स को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। नए एंटी-चीट अपडेट को रोल आउट करने के साथ डेवलपमेंट टीम ने कहा, “आज, हमने अपने एंटी-चीट सिस्टम को अपडेट किया है और इसमें एक नया लॉजिक जोड़ा है।” इसके अलावा टीम ने यह भी कहा, “हम गेम में गाली देने वाले और चीटिंग करने वाले प्लेयर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।” हालांकि, अब आगे यह देखना है कि Krafton का यह नया एंटी-चीट अपडेट कितना कारगर साबित होता है? Also Read - BGMI ने फिर कसी चीटर्स पर लगाम, एक हफ्ते में बैन किए लगभग 1 लाख अकाउंट्स

Today, we have updated our anti-cheat system and added additional logic.

We will continuously take stronger measures toward abusive players & cheaters.

— PUBG: NEW STATE Dev Team (@NEWSTATE_DEV) December 27, 2021