PUBG New State में कैसे पाएं यूनीक और स्टाइलिश गेमरटैग, जानें पूरा तरीका

PUBG New State का इंतजार मोबाइल गेमर्स बहुत लम्बे टाइम से कर रहे थे और इस गेम के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में ही इसने 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया। यह गेम अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। PUBG New State क्राफ्टन के ओरिजनल बैटल रोयाल मोबाइल गेम पबजी मोबाइल का एनहैंस्ड वर्जन है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और बेहतर ग्राफिक्स हैं। Also Read - PUBG New State ने पार किया 2 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा, मगर रेटिंग में आई गिरावट

PUBG New State में अगर आप अपने gamertag को बदलकर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर, डिजाइन एलेमेंट या फिर स्टाइलिश आर्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैसे करना है, हम आपको यहां पर यही बताने वाले हैं। Also Read - PUBG New State Review in Hindi: गेम-प्ले में है दम, मिलेगी 'रियलिसटिक' फील

PUBG New State में कैसे पाएं स्टाइलिश gamertag

PUBG New State आपको अपने gamertag में स्पेशल कैरिक्टर से लेकर डिजाइन एलेमेंट तक इस्तेमाल करने की छूट देता है। इनकी मदद से आप अपने पसंद के गेमरटैग को यूनीक बनाकर गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइलिश गेमरटैग बनाने के लिए कई सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिनमें से आप नीचे लिखी हुई वेबसाइट्स ट्राई कर सकते हैं: Also Read - PUBG: New State के अलावा इन 5 बैटल रॉयल गेम में मिलेंगे अच्छे ग्राफिक्स और शानदार गेम-प्ले

nickfinder.com

stylishnameguru.com

etcgamer.com

lingojam.com/StylishTextGenerator

fancytextguru.com

इन सभी वेबसाइट्स पर आपको अपना gamertag लिखना होगा और वेबसाइट आपको बहुत सारे स्टाइलिश नाम दे देगी। आपको बस इनमें से अपनी पसंद का ऑप्शन चुनना होगा। nickfinder और etcgamer आपको खुद से स्पेशल कैरेक्टर या डिजाइन एलेमेंट इस्तेमाल करके manual टैग बनाने का ऑप्शन भी देते हैं।

कैसे इस्तेमाल करें स्टाइलिश username

गेमरटैग बनाने के बाद आप इसे कॉपी कर लीजिए और PUBG New State ओपन करिए। यहां अकाउंट बनाने के बाद आप अपने कॉपी किए हुए गेमर टैग को पेस्ट कर दीजिए। अगर आपने शुरुआत में नाम बदल दिया है तो आपको बाद में इसे बदलने के लिए name change card की जरूरत पड़ेगी।