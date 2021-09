PUBG New State की इन-गेम करेंसी की कीमत आई सामने, जानिए कितना करना होगा खर्च

PUBG New State सबसे ज्यादा हाइप वाले गेम्स में से एक है। पिछले कुछ दिनों में गेम को प्री-रजिस्ट्रेशन के कारण काफी अटेंशन मिलता है। हाल में ही इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन भारत में भी शुरू हुआ है। क्राफ्टन ने इस गेम का ऐलान फरवरी में किया है। हाल में ही PUBG New State का सेकेंड अल्फा टेस्ट शुरू हुआ है। यूजर्स कई सारे फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें डेवलपर्स ने इसमें जोड़ा है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पबजी न्यू स्टेट की इन-गेम करेंसी की कीमत से पर्दा उठ गया है। यह कीमत भारतीय रीजन के लिए हैं। Also Read - PUBG Mobile 1.6 Update इस सप्ताह होगा रोला आउट, पिछले पैच के कई बग्स होंगे फिक्स

PUBG New State (मोबाइल) इन-गेम पर्चेज प्राइस

क्राफ्टन के अन्य गेम्स की तरह की PUBG New State में भी आपको प्रीमियम इन-गेम करेंसी देखने को मिलेगी, जिसे प्लेयर्स विभिन्न ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम की इन-गेम करेंसी की कीमत का खुलासा Apple App Store पर हुआ है, जिसके मुताबिक, 60NC के लिए प्लेयर्स को 89 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं 180NC के लिए 269 रुपये, 600NC के लिए 899 रुपये, 1500NC के लिए 1799 रुपये, 2950NC के लिए 4499 रुपये और 5900NC के लिए 8900 रुपये खर्च करने होंगे।

यूजर्स एप्पल ऐप स्टोर पर इस जानकारी को देख सकते हैं। यानी पबजी न्यू स्टेट की इन-गेम करेंसी का नाम NC होगा, जो पबजी मोबाइल और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में UC है। यूजर्स को NC पाने के लिए निश्चित अमाउंट में पैसे खर्च करने होंगे।

शुरू हो गया है प्री-रजिस्ट्रेशन

PUBG New State का प्री-रजिस्ट्रेशन भारत में शुरू हो गया है। गेम प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले यूजर्स को लिमिटेड वीइकल स्कीन मिलेगी। आइए जानते हैं आप किस तरह से इस गेम को iOS और Android दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए प्री-रजिस्टर कर सकते हैं।

एंड्रॉयड यूजर्स को सबसे पहले Google Play Store पर जाकर PUBG New State के पेज पर जाना होगा।

यहां पहुंचने पर उन्हें Pre-register का बटन मिलेगा, जिसे प्रेस करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस पर आपको Got It के विकल्प को चुनना होगा और इस तरह से आपके प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं, जो प्लेयर Install when available ऑप्शन चुनेंगे, उसके फोन में गेम उपलब्ध होने पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा।

iOS यूजर्स को Apple App Store पर जाकर PUBG New State के पेज पर जाना होगा। यहां प्लेयर्स को गेम बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि, एप्पल यूजर्स को प्री-ऑर्डर का विकल्प नजर आएगा।