PUBG New State को अब जल्द ही गेमर्स अपने स्मार्टफोन में खेलने वाले हैं। इसके आईओएस वर्जन को प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव कर दिया गया है। पबजी के इस नए अवतार PUBG New State के बारे में कहा गया है कि यह बैटल रॉयल गेम्स में यूजर्स के अनुभव को अलग और बेहतरीन स्तर तक ले जाएगा।

Krafton के सबसे शानदार प्रॉजेक्ट में से एक PUBG New State है और अब इसकी लॉन्च डेट सामने आ गई है। PUBG New State को अक्टूबर 2021 में रिलीज किया जाएगा। कंपनी ने आज PUBG: NEW STATE iOS वर्जन के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस गेम की अल्फा टेस्टिंग अब Android और IOS दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है।

जल्द लॉन्च होगा PUBG New State

आज क्राफ्टन ने PUBG न्यू स्टेट अल्फा टेस्ट के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो आज ही इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी 26 अगस्त 2021 को प्री-रजिस्ट्रेशन रिजल्ट्स का ऐलान करेगी। PUBG न्यू स्टेट 26-27 अगस्त 2021 को प्री-डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें कुछ चयनित प्लेयर्स को ही पहली बार इस गेम को खेलने और इंज्वॉय करने का मौका मिलेगा।

कौन-कौन से फोन में चलेगा यह गेम

PUBG New State आईओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 13.0 से ऊपर यानी iPhone 6S से ऊपर के सभी स्मार्टफोन पर चलेगा। वहीं एंड्रॉयड डिवाइस के OS 6.0 यानी 2GB RAM या उससे ऊपर वाले सभी फोन में यह गेम आसानी से चलेगा।

कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1: सबसे पहले इस गेम के होमपेज पर जाएं।

स्टेप 2: अब Apply for Alpha Test पर क्लिक करें।

स्टेप 3: Application and Participation Guide को पढ़ें।

स्टेप 4: नियमों को ध्यान से पढ़ें और वह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चुनें जिसे आप Android या iOS के लिए एप्लाई करना चाहते हैं।

स्टेप 5: वहां मौजूद फॉर्म भरें।

ध्यान दें कि आपने जो ई-मेल आईडी सब्मिट की है वो सही है या नहीं और याद रखें कि इसी ई-मेल आईडी के जरिए आप बाद में अल्फा टेस्ट में भाग लेकर पबजी न्यू स्टेट गेम खेल पाएंगे।