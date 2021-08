PUBG: New State ने अल्फा टेस्टिंग का किया ऐलान, इस तारीख से शुरू है रजिस्ट्रेशन

PlayerUnknown’s Battlegrounds के अगले वेंचर की घोषणा हो चुकी है। कंपनी की मानें तो PUBG: New State में प्लेयर्स को मोबाइल गेमिंग और सामान्य बैटल रॉयल से आगे का एक्सपीरियंस मिलेगा। क्राफ्टन का यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2021 में रिलीज होगा। कंपनी इसका ट्रेलर पहले ही जारी कर चुकी है। क्राफ्टन ने PUBG: NEW STATE के अगले फेज की टेस्टिंग की घोषणा कर दें। Alpha टेस्टिंग एंड्रॉइंड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है। PUBG New State Alpha रजिस्ट्रेशन 09 अगस्त 2021 से शुरू हो गया है। Also Read - PUBG: New State कब होगा लॉन्च? सामने आई नई जानकारी

हाल में ही Krafton ने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें CEO और फाउंडर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी जानकारी शेयर की है। इस वीडियो में उन्होंने गेम की लॉन्चिंग के महीने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने PUBG: New State के मैप Troi की जानकारी दी है। इस वीडियो सीरीज में उन्होंने गेम प्ले टाइप की जानकारी दी है।

PUBG: New State में क्या होगा खास

PUBG New State के दूसरे एपिसोड में कई इन-गेम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। न्यू स्टेट में 100 प्लेयर्स विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। यह मुकाबला एक टीम के बचने तक चलेगा। इसमें कई गाड़ियों के साथ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यह पहला मौका होगा जब डेवलपर्स बड़े स्तर पर गेम को टेस्ट कर रहे हैं। चीन, भारत और वियतनाम में नए गेम का एक्सेस नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त बहरीन, कंबोडिया, चीनी ताइपी, मिस्र, हांगकांग, इंडोनेशिया, इराक, जापान, जॉर्डन, कुवैत, लाओस, लेबनान, मकाउ, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन में यह गेम उपलब्ध होगा। दूसरे फेज की टेस्टिंग के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के बाद प्लेयर्स के लिए यह गेम 27 से 29 अगस्त के बीच उपलब्ध होगा। इस मोबाइल गेम में कुछ नए फीचर्स जैसे उड़ने वाली कार्स, फ्लाइंग टॉय और कस्टमाइजेबल गन मिलेंगी।