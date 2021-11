PUBG New State: कंपनी ने एंड्राइड डिवाइस के लिए उतारा अपडेट, 'ठीक हो जाएंगे बग्स'

PUBG New State भारत समेत पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है। यह क्राफ्टन के ओरिजनल बैटल रोयाल मोबाइल गेम पबजी मोबाइल का एनहैंस्ड वर्जन है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और बेहतर ग्राफिक्स हैं। मगर यह गेम के लॉन्च के साथ ही कई सारे बग्स और गड़बड़ियों के साथ उतरा, जिसकी शिकायत गेमर्स प्ले स्टोर पर करते हुए मिले। अब गेम डेवलपर ने गेम का अपडेट जारी किया है, जो इन दिक्कतों को दूर करने का दावा करता है। Also Read - PUBG New State में कैसे पाएं यूनीक और स्टाइलिश गेमरटैग, जानें पूरा तरीका

PUBG New State का इंतजार मोबाइल गेमर्स बहुत लम्बे टाइम से कर रहे थे। गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन 5।5 करोड़ लोगों ने कर रखा था। गेम ने लॉन्च के कुछ ही घंटों में 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया और अब तक इसे 2 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। आइए गेम की इस अपडेट पर नजर डालते हैं।

PUBG New State bugs

लॉन्च के दिन PUBG New State को शुरुआत के कुछ घंटों में यूजर्स को डाउनलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। भारतीय समय के अनुसार, गेम को सुबह 9:30 बजे डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जा सका। iOS यूजर्स के लिए यह गेम थोड़ी देर के बाद लाइव हुआ था। मगर गेम को खेलते वक्त भी प्लेयर्स को बहुत तरह के बग्स का सामना करना पड़ा।

सर्वर इशू और ऐप क्रैश से लेकर कई तरह की ग्लिच गेम में देखने को मिलीं। कुछ एंड्राइड यूजर्स ने अपने फोन के ब्रिक्ड होने तक की शिकायत की। कंपनी ने फोन के ब्रिक्ड होने की शिकायत पर तो कुछ नहीं कहा मगर इसने एंड्राइड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर एक अपडेट जारी किया है। इसका कहना है की यह अपडेट गेम के एंड्राइड वर्जन में मौजूद बग्स को ठीक कर देगा।

PUBG New State update

क्राफ्टन ने बताया की यह अपडेट नीचे लिखे हुए बग्स को ठीक कर देगा: