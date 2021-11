PUBG New State गेम कल यानी 11 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च होगा। इस गेम में 2051 का गेम-प्ले मिलेगा, जिसमें कई तरह के एडवांस वीइकल और वीपन्स मिलेंगे। PUBG Mobile या BGMI के मुकाबले Krafton के इस गेम में बेहतर ग्राफिक्स फीचर मिलेगा। गेम डेवलपर ने इस गेम का टीजर हाल ही में जारी किया है, जिसमें गेम में मिलने वाले मैप, लोकेशन आदि की झलक मिलती है। PUBG New State को Android और iOS यूजर के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस गेम को अब तक 40 मिलियन यानी 4 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। Also Read - PUBG New State इस सप्ताह होगा लॉन्च, जानें प्री-रजिस्ट्रेशन से लेकर गेम-प्ले तक की हर बात

जिन प्लेयर्स ने इस गेम को प्री-रजिस्टर किया है, उन्हें गेम उपलब्ध होने के बाद कई तरह के लिमिटेड वीइकल स्किन मिलेंगे। अगर, आपने भी PUBG New State के लिए प्री-रजिस्टर करा लिया है या कराने वाले हैं, तो आज हम आपको इस गेम के सपोर्ट वाले स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं।

सिस्टम रिक्वायरमेंट (System Requirement)

Android ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर के पास कम से कम Android 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। साथ ही, उनके डिवाइस की CPU 64-bit हौना अनिवार्य है। यूजर के फोन में 2GB RAM होना जरूरी है। इस गेम की फाइल साइज लॉन्च के बाद बढ़ सकती है। यह गेम ज्यादातर बजट और मिड रेंज के स्मार्टफोन पर काम करेगा। ज्यादातर PUBG Mobile, BGMI गेम को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेज पर यह गेम काम कर सकता है।

iOS यूजर के लिए iPhone में iOS 13 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। प्लेयर के पास iPhone 6s या उसके बाद के जेनरेशन के iPhone की जरूरत होगी। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए यूजर के डिवाइस में 1.5GB की स्टोरज कम से कम पड़ेगी।

क्या होगा खास?

PUBG New State के टीजर और लीक हुई जानकारी के मुताबिक, प्लेयर को गेम में Troi मैप मिलेगा। इस मैप पर प्लेयर बैटल रॉयल गेम को खेल सकेंगे। साथ ही, प्लेयर को Team Deathmatch मोड भी खेलने को मिलेगा। साथ ही, प्लेयर को स्टेडियम मैप, नए वीइकल और वीपन मिलेंगे।