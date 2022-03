Image: Krafton INC

PUBG New State Mobile का मार्च अपडेट अब लाइव हो चुका है। क्राफ्टन ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पबजी न्यू स्टेट मोबाइल का मार्च अपडेट अब एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस के लिए लाइव हो गया है। यह अपडेट मैकलारेन ऑटोमोटिव (McLaren Automotive) के साथ बैटल रॉयल गेम की शुरुआती साझेदारी का प्रतीक है। Also Read - New State Mobile के पेश किया नया सर्वाइवर पास, गेम में आए नए स्टोरी मिशन्स

ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि 765LT सुपरकार अब इस गेम में उपलब्ध है। मार्च अपडेट में एक नया सर्वाइवर पास, एक नया एरंगेल मैप, एक नए MG3 हथियार के साथ-साथ वेक्टर और मिनी-14 के लिए एक्सट्रा वेपन कस्टमाइजेशन स्लॉट भी आया है। न्यू स्टेट मोबाइल ने लग्जरी सुपरकार निर्माता मैकलारेन ऑटोमोटिव के साथ मिलकर गेम में 765LT पेश किया है। 765LT एक ऐसी कार है, जो हल्की होने के साथ-साथ काफी ज्यादा पॉवरफुल भी है। क्राफ्टन ने बताया है कि नया अपडेट जारी हो चुका है, प्लेयर्स Android और iOS Device दोनों पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। Also Read - New State Mobile के लिए शुरू हुआ नया Mileage Point सिस्टम, मिलेगा स्पेशल रिवॉर्ड

PUBG New State Mobile Update

ये ड्राइवर के साथ हाई-लेवल इंगेजमेंट रखने वाली कार है। 765LT पांच रंगों में उपलब्ध है: मैकलारेन ऑरेंज, ल्यूमिनेयर ग्रीन, सनसेट ऑरेंज, थंडरबोल्ट ब्लू और न्यू स्टेट स्पेशल। आइए हम आपको बताते हैं कि मार्च अपडेट के साथ इस गेम में क्या-क्या नया आया है, जो गेमर्स को गेमिंग के दौरान मदद कर सकता है। Also Read - New State Mobile 100th Day Anniversary: फ्री में जीतें 100 चिकन मेडल, बैटल प्वाइंट्स और भी बहुत कुछ, जानें कैसे

Survivor Pass Vol. 5

मार्च अपडेट के जरिए एक नया सर्वाइवर पास पेश किया गया है, जो प्रोजेक्ट जस्टिस के नए स्टेट मोबाइल पर आने वाले सिंथिया सॉन्ग के साथ आया है। प्लेयर्स अपने सभी स्टोरी मिशनों को पूरा करके सिंथिया सॉन्ग का कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर उपस्थिति अर्जित कर सकते हैं।

Erangel Revamp: Erangel

में भी एक अपडेट आया है, जो मुख्य रूप से Erangel Map के उत्तरी द्वीप के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र पर केंद्रित है। इस मैप में एक नई लोकेशन को एड किया गया है, जिसका नाम Avanpost है। वहीं खदान में एक कारखाने को जोड़ा गया है। इसके अलावा Ferry Pier और The Dock के भीतर एक नया लूट स्थान भी शामिल है। इस मैप में आए इन बदलावों से प्लेयर्स का एक्सपीरियंस काफी मजेदार होने वाला है।

New Weapon – MG3

MG3 एक फुली-ऑटो LMG है जो 7.62 मिमी बारूद का उपयोग करता है, जिसमें 75 राउंड मैग्जिन होती है। यह किसी भी विरोधी खिलाड़ियों को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। इस बंदूक में दो रेट ऑफ फायर है- 660 RPM और 990 RPM। ये गन डिफॉल्ट रूप में से 990 RPM पर सेट रहती है, जो किसी भी हथियार में से सबसे ज्यादा DPS की डील करती है। यह हथियार हर मैप के केयर पैकेज में दिखाई देगा। इसके अलावा यह गन ट्रोई पर चेस्टर के पुलिस स्टेशन में स्थित हथियार बॉक्स में भी दिख सकता है।

New Weapon Customizations

इस नए अपडेट के साथ Vector और Mini-14 हथियारों के पास अब दूसरा कस्टाइमेजन स्लॉट है, जिससे वो अपने हथियारों के कस्टमाइजेशन और पॉवर को बढ़ा सकते हैं। वेक्टर अब एक ड्रम मैग्जिन से भी लैस हो सकता है, जो रिलोड स्पीड को कम करते हुए 45 राउंड्स तक होल्ड करने में सक्षम होगा। PUBG New State Mobile के Mini-14 में अब टेक्टिकल सपोर्ट अटैचमेंट्स के लिए स्टॉक स्लॉट होगा, जो स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा, कंट्रोल को कम करेगा और एडीएस स्पीड को भी कम करेगा।

Seasonal Activities

Latest Update के साथ, एक री ब्लॉसम-थीम वाली लॉबी और कई अलग-अलग इवेंट्स को एक नए मौसम और वसंत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पेश किया जाएगा! प्लेयर्स कई तरह के वसंत उत्सव के रिवॉर्ड्स पाने के लिए इन इवेंट्स में पार्टिशिपेट कर सकते हैं, जिसमें चेरी ब्लॉसम हथियार और चेरी ब्लॉसम प्रोफाइल फ्रेम शामिल हैं।