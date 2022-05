PUBG: New State का नया मंथली अपडेट रोल आउट हो गया है। मई पैच के साथ गेम के Round Deathmatch में Underbridge Map जोड़ा गया है। इस नए मैप के साथ प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल का डेथमैच खेलने को मिलेगा। इसमें नए वेपन और कस्टमाइजेशन फीचर को भी जोड़ा गया है। साथ ही, कंट्रोल को भी इंप्रूव किया गया है। Also Read - New State Mobile प्लेयर्स के लिए खुशखबरी, इस महीने मिलेगा नया TDM मैप

New State Mobile (PUBG New State) के नए मंथली अपडेट के साथ-साथ नया सीजन 3 भी शुरू हुआ है, जिसमें प्लेयर्स को नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आइए, जानते हैं इस बैटल रोयाल गेम के मई पैच नोट के बारे में।

क्या है नया?

New State Mobile के नए पैच नोट 0.9.32 के साथ नया राउंड डेथमैच मैप अंडरब्रिज जुड़ा है। पैच नोट के साथ रिलीज हुए वीडियो में इसकी झलक देखी जा सकती है। साथ ही, वीडियो में डेथमैच के नए प्रोग्रेशन सिस्टम को भी दिखाया गया है, जिसमें आप अपने कॉम्बैट लेवल को बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा रिलीज किए गए वीडियो में नए अपडेट के साथ गेम में हुए हर बदलाव को दर्शाया गया है।

गेम में नए M110A1 वेपन समेत कई एडिशनल कंट्रोल अपडेट और सेटिंग्स भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, वीडियो में सीजन 3 के रिवॉर्ड सिस्टम की भी झलक दिखेगी, जिसमें AWM और वेक्टर को देखा जा सकता है।

PUBG: New State Mobile के नए अपडेट के बारे में Google Play Store पर चेंजलॉग का सिनॉपसिस देखने को मिलेगा। गेम डेवलपर ने अपडेट के साथ जारी किए गए पैच नोट के साथ नोन इश्यू जैसे कि कंट्रोल सेंसिटिविटी, कानकॉर में रिवॉर्ड प्राप्त करने में प्लेयर्स को होने वाली दिक्कत आदि के बारे में भी मेंशन किया है।

कैसे करें अपडेट?

New State Mobile के इस लेटेस्ट अपडेट को प्लेयर्स Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से भी लेटेस्ट पैच को डाउनलोड किया जा सकता है। New State Mobile के इस अपडेट को डाउनलोड करने के लिए प्लेयर्स के स्मार्टफोन में 2GB का स्पेस होना चाहिए। प्लेयर्स इस अपडेट को Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ डाउनलोड करें ताकि यह अपडेट जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल डेटा पर इसे डाउनलोड करने में ज्यादा समय लग सकता है।