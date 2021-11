PUBG: New State के लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यह गेम कम समय ही काफी लोकप्रिय हो रहा है। BGMI और PUBG: Mobile जैसे बैटल रॉयल गेम बनाने वाली कंपनी Krafton जल्द ही इससे जुड़े म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज लाने वाली है। गेम डेवलपर ने शुक्रवार यानी कल घोषणा की है कि कंपनी Sony Music India के साथ मिलकर Bad Boy x Bad Girl नाम का म्यूजिक वीडियो रिलीज करने वाली है। इस म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड के रैपर बादशाह को फीचर किया गया है। Also Read - PUBG New State में आई दिक्कत, तो यूजर्स को फ्री रिवॉर्ड दे रहा Krafton

यह पहली बार हुआ है कि PUBG: New State जैसे बैटल रॉयल गेम के लिए कई भारतीय पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं। इसके अलावा कंपनी New State Chronicles के नाम से एक वेब सीरीज भी लॉन्च करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर इस गेम से जुड़ सकेंगे।

म्यूजिक वीडियो के लिए जुड़ेंगे ये सितारे

इस बैटल रॉयल गेम के म्यूजिक वीडियो में बादशाह के साथ प्ले-बैक सिंगर निकिता गांधी को भी फीचर किया गया है। गेम डेवलपर इस म्यूजिक वीडियो के कंटेंट को स्पॉन्स कंटेंट के तौर पर कई सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। यही नहीं, Krafton इस गेम के लिए रैपर रफ्तार के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो की तैयारी कर रहा है। सामने आ रही खबरों के मुताबिक, रैपर रफ्तार को इस गेम के एक्सक्लूसिव सॉन्ग के लिए जोड़ा गया है।

इस स्पेशल सॉन्ग में रफ्तार के जरिए गेम के नए फीचर्स को हाइलाईट किया जाएगा। Krafton ने स्टेटमेंट में कहा, Bad Boy X Bad Girl को गेम के एंथम को भारत से कनेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है।

वेब सीरीज

PUBG: New State के वेब सीरीज को New State Chronicles के नाम से रिलीज किया जाएगा। यह वेब सीरीज तीन भाग में आएगा, जिसमें कई सेलिब्रिटीज अवेज दरबार, कनीज सुर्का, कुब्बरा, मॉर्टल, मिस्टर फैजू, रफ्तार, रणविजय सिंघा, रोहन, ग्रेट खली और द साउंड ब्लेज दिखेंगे। इस वेब सीरीज को अगले महीने यानी दिसंबर में प्रीमियर किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं की है।