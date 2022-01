PUBG: New State की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स में पिछले कुछ दिनों में कई बदलाव हुए हैं। इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम का नाम बदलकर अब PUBG: New State से बदलकर New State Mobile कर दिया गया है। गेम के डेलवपर ने इसे कन्फर्म किया है। साथ ही गेम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी बदला गया है। Also Read - PUBG और Free Fire की टक्कर में आ रहा Made in India बैटल रॉयल गेम Indus, जल्द होगा लॉन्च

PUBG: New State का बदला नाम

Dot ESports की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, गेम के डेवलपर Krafton ने एक स्पोकपर्सन ने कन्फर्म किया है कि गेम का नाम अब बदलकर New State Mobile हो गया है। उनका कहना है कि New State हमेशा से एक मोबाइल फोकस एक्सपीरियंस रहा है। इस कारण वह अब केवल उसी ओर काम कर रहे हैं। हालांकि, प्लेयर्स को अभी भी PUBG का इंटेंस और कॉम्पिटेटिव गेमप्ले मिलेगा। यह वर्जन वासत्व में मोबाइल एक्सपीरियंस के लिए है।

गेम में होंगे और भी कई बदलाव

आगे आने वाले समय में इस संबंध में गेम में कई बदलाव आने वाले हैं। इसके बार में अधिक जानकारी साल के अंत में शेयर की जाएगी। Krafton का कहना है कि प्लेयर्स BR: Extreme Mode के साथ कुछ विकास देख सकते हैं।

बता दें कि एक्स्ट्रीम मोड को गेम में इस महीने की शुरुआत में जनवरी अपडेट के साथ जोड़ा गया था। इसके साथ गेमर्स को अधिक इंटेंस बैटल रॉयल एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसके ट्रोई मैप के छोटे से क्षेत्र में सिर्फ 64 खिलाड़ी हैं, जो पहला स्थान हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैच केवल 20 मिनट तक चलते हैं। इस मोड ने लूट की उपलब्धता को अधिक बढ़ा दिया है।

क्या आ सकता है गेम का PC वर्जन?

कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नए नाम पर मोबाइल पर जोर देना इस बात का संकेत है कि डेवलपर गेम के PC वर्जन पर काम कर रहे हैं। हालांकि, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। क्राफ्टन के एक स्पोकपर्सन के अनुसार, यह हमेशा से ही एक मोबाइल फोकस गेम रहा है। बता दें कि फिलहाल नया नाम केवल न्यू स्टेट मोबाइल के सोशल मीडिया हैंडल जैसे Twitter और आधिकारिक वेबसाइट पर लागू किया गया है। अभी भी इन-गेम और विभिन्न एप्लिकेशन स्टोर पर नाम बदलना बाकी है। वहां, फिलहाल गेम पुराने नाम के साथ डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इस कारण अगर आप गेम डाउमलोड करने की सोच रहे हैं तो वहां पर PUBG: New State के नाम से ही सर्च करें।