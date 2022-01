PUBG New State कई मायनों में बिलकुल ही नया गेम है। ऊपरी सतह पर यह ओरिजनल पबजी मोबाइल गेम से प्रेरणा लेता है और बेहतर ग्राफिक्स और गेम-प्ले क्वालिटी के साथ आता है। मगर एक नए गेम की तरह ही इसमें अभी लिमिटेड फीचर्स हैं, जिन्हें गेम डेवलपर क्राफ्टन धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। गेम के बढ़ते हुए फीचर्स के साथ अब PUBG New State में Nickname Change Ticket आ गया है, जो आपको अपना निकनेम या गेमरटैग बदलने का ऑप्शन देगा। Also Read - PUBG New State Redeem Code जारी, तुरंत ऐसे करें रिडीम और पाएं रिवॉर्ड

Nickname Change Ticket गेम के NC Store में मौजूद है, जिसे आप NC की मदद से खरीद सकते हैं। NC या New Currency एक इन-गेम करेंसी है, जिसे हासिल करने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आइए इस स्टोर और यहां मौजूद नए निकनेम चेंज टिकट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - PUBG: New State में शुरू हुआ BR: Extreme मोड, गेम को रोमांचक बनाने का है पूरा मसाला

PUBG New State: Nickname Change Ticket in NC Store

क्राफ्टन ने हाल ही में PUBG New State के बड़े अपडेट को रोल-आउट किया था। गेम के नए 0.9.23 वर्जन में ढेरों बदलाव किए गए और नया कॉन्टेंट भी जोड़ा गया। अब तक हमने इस नए कॉन्टेंट में नई गन, कस्टमाइज ऑप्शन, नया गेमिंग मोड और दूसरे छोटे-मोटे बदलाव देखे थे। मगर अब गेम के NC Store में Nickname Change Ticket भी आ गया है, जिसकी मदद से आप गेम में अपना निकनेम या गेमर-टैग बदल सकते हैं। Also Read - PUBG New State में आई 590 किलोमीटर रेंज वाली Rimac Navera इलेक्ट्रिक हाइपर कार, इस तरह करें क्लेम

PUBG: New State ने इस टिकट के बारे में अपने ट्विटर हैंडल भी बताया। NC Store में Nickname Change Ticket को खरीदने के लिए आपको 900 NC खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतने NC नहीं हैं, तो आप इन्हें असली के पैसे इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं।

कैसे खरीद सकते हैं NC (New Currency)

NC खरीदने के लिए आपको गेम की लॉबी में सबसे ऊपर मौजूद N आइकन के पास में दिए हुए “+” बटन को दबाना होगा। इसके बाद आपको PUBG New State की तरफ से NC के मौजूदा पैकेज दिखाए जाएंगे। आप इनमें से अपनी पसंद के पैकेज को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पैसे का भुगतान करना होगा। इसके लिए आप डेबिट कार्ड से लेकर UPI तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। NC के लिए भुगतान करने के लिए आप Google Play Opinion Rewards को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।