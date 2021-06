PUBG New State कब होगी रिलीज, आ गई आधिकारिक जानकारी

PUBG New State मोबाइल गेम को साल की शुरुआत में घोषणा की गई थी। ने इस बैटल गेम को भारत समेत कुछ रीजन को छोड़कर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया है। गेम की घोषणा के बाद से ही प्लेयर्स को PUBG के इस नए गेम का इंतजार है। गेम के 10 मिलियन से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साथ ही, इसके टीजर वीडियो के 60 मिलियन व्यूज पूरे हो गए हैं। इससे इस बैटल रॉयल गेम की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस गेम के लॉन्च को लेकर कंपनी की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने आई है। Also Read - Battlegrounds Mobile India का जलवा, Google Play Store पर प्री-रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ पार, जानें तरीका

कब होगा लॉन्च?

PUBG New State के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से इस गेम के लॉन्च के बारे में जानाकरी रिवील की गई है। इंस्टा पोस्ट के मुताबिक, PUBG New State को साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। यह बैटल रॉयल गेम जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, ने इस गेम की आधिकारिक लॉन्च डेट अभी नहीं बताई है।

गेमिंग कंपनी के पहले आए बयान पर नजर डालें तो Krafton ने बताया था कि PUBG New State में यूजर को नेक्स्ट जेनरेशन गेम प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही, इस गेम में प्लेयर्स हाई ग्राफिक्स वाले मोबाइल गेमिंग का अनुभव कर सकेंगे। यह गेम अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और आने वाले कुछ महीनों में इसे ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा।

कितना हुआ रजिस्ट्रेशन?

Krafton के मुताबिक, अभी तक इस गेम को नॉर्थ अमेरिका में 19.3 प्रतिशत यूजर्स ने प्री-रजिस्टर किया है। वहीं, यूरोप में 15 प्रतिशत, CIS में 13 प्रतिशत, मिडिल ईस्ट में 15.1 प्रतिशत, अफ्रीका में 1.2 प्रतिशत, ईस्ट एशिया में 13.2 प्रतिशत, साउथ ईस्ट एशिया में 22.6 प्रतिशत और ओसियाना में 0.6 प्रतिशत प्लेयर्स ने प्री-रजिस्टर किया है।

भारत में भी होगा लॉन्च?

अभी तक कंपनी ने इस गेम के भारत में लॉन्च होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, कुछ लीक्स में इस गेम में हिन्दी भाषा का सपोर्ट देखने को मिला है, जिसके जरिए ये कयास लगाए जा रहे हैं को यह बैटल रॉयल गेम भारत में भी रिलीज होगा। प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले यूजर्स के लिए जल्द ही गेम अल्फा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

PUBG: New State का गेम प्ले

गेम के टीजर वीडियो में इसमें 2051 के वातावरण को दिखाया गया है। यह किसी बैटल रॉयल गेम के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी (Sci-fi) जैसे कि ड्रोन्स, कॉम्बैट रोल्स, वीपन्स, व्हीकल्स और फ्यूचिरिस्टिक इन-गेम इक्वीपमेंट्स का नया एक्सपीरियंस होगा। के मुकाबले गेम में कई तरह के नेक्स्ट जेनरेशन कस्टमाइजेशन्स और हाई ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले आई लीक्स के मुताबिक, यह गेम और XBOX के लिए भी रिलीज किया जा सकता है।

PUBG: New State के लिए कैसे करें प्री-रजिस्टर?

प्लेयर्स इस गेम के लिए कंपनी की आधिकारिक साइट से प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे और App Store के जरिए रजिस्टर करा जा सकता है। प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्लेयर्स को गेम रिलीज के साथ ही गेम का एक्सेस मिलेगा। साथ ही, कुछ अतिरिक्त आइटम्स भी मिल सकते हैं।