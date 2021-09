PUBG New State के बारे में क्राफ्टन ने खुलासा किया है कि ग्लोबल लेवल पर इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन ने 40 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। PUBG New State की लॉन्च डेट अभी तक पता नहीं चली है लेकिन Krafton ने कुछ हफ्ते पहले इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। क्राफ्टन ने कहा था कि वो अगले महीने यानी अक्टूबर में इस गेम की लॉन्च डेट का ऐलान कर सकते हैं। Also Read - BGMI 1.6 Update के साथ होंगे ये 5 बड़े बदलाव, पुराने गेम मोड्स और मैप्स आएंगे वापस

कंपनी के अनुसार 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आ चुके हैं। यूजर्स आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पर गेम डाउनलोड करने के लिए प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में खुले हैं। PUBG न्यू स्टेट एक बैटल रॉयल गेम है जो फ्यूचर में सेट है। यह नए वाहनों, हथियारों और मैप्स के साथ आता है। ​बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया उर्फ बीजीएमआई की तुलना में यह गेम कई मायनों में अलग है। Also Read - BGMI ने BAN किए 1,42,578 अकाउंट्स, गलती से भी न करें इस नोटिफिकेशन को नजरअंदाज

अगर आपने अभी तक इस नए पबजी अवतार यानी PUBG New State के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आइए हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। Also Read - Free Fire और PUBG Mobile ने तोड़े डाउनलोड के कई रिकॉर्ड, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग सेंटर

कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1: सबसे पहले इस गेम के होमपेज पर जाएं।

स्टेप 2: अब Apply for Alpha Test पर क्लिक करें।

स्टेप 3: Application and Participation Guide को पढ़ें।

स्टेप 4: नियमों को ध्यान से पढ़ें और वह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चुनें जिसे आप Android या iOS के लिए एप्लाई करना चाहते हैं।

स्टेप 5: वहां मौजूद फॉर्म भरें।

ध्यान दें कि आपने जो ई-मेल आईडी सब्मिट की है वो सही है या नहीं और याद रखें कि इसी ई-मेल आईडी के जरिए आप बाद में अल्फा टेस्ट में भाग लेकर पबजी न्यू स्टेट गेम खेल पाएंगे।