PUBG New State के लिए जल्द शुरू होगा प्री-रजिस्ट्रेशन, जानें इस गेम से जुड़ी हर बात

PUBG New State गेम जल्द लॉन्च होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से इस गेम से जड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि, गेमिंग कंपनी ने गेम के आधिकारिक रिलीज डेट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। PUBG New State गेम से जुड़ी अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक, इस गेम के अल्फा वर्जन के लिए जल्द प्री-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। Also Read - PUBG Mobile Lite 0.21.0 का ग्लोबल APK लिंक हुआ लाइव, जानें कैसे करें डाउनलोड

यह मोबाइल गेम दोनों ही प्लेटफॉर्म और पर खेला जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन फिलहाल Android यूजर के लिए शुरू किया जाएगा। आइए, जानते हैं PUBG New State गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन से लेकर रिलीज डेट तक की हर बात। Also Read - Redmi Watch भारत में लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर 7 दिन तक कर सकेंगे इस्तेमाल

PUBG New State के लिए कब शुरू होगा प्री-रजिस्ट्रेशन

PUBG New State फिलहाल केवल Android यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यूजर्स पर इस गेम को सर्च कर सकते हैं और प्री-रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PUBG New State गेम के लिए भारत में प्री-रजिस्ट्रेशन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसके लिए यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Eid-Ul-Fitr 2021: अपने चाहने वालों के लिए इस तरह क्रिएट करें WhatsApp Stickers

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूजर को गेम डाउनलोड करने का लिंक एक नोटिफिकेशन के जरिए मिलेगा। जब गेम का सर्वर अप होगा तब प्लेयर्स इसके अल्फा वर्जन को खेल सकेंगे। कंपनी का कहना है कि प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्लेयर्स को गेम खेलने का सबसे पहले मौका मिलेगा।

PUBG New State कब होगा रिलीज?

कंपनी ने फिलहाल इस गेम के लॉन्च या रिलीज डेट के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले दिनों आई रिपोर्ट के मुताबिक, साल की दूसरी तिमाही में गेम के बीटा टेस्टिंग की डेट आ सकती है। कंपनी का कहना है कि Google पर 10 मिलियन (1 करोड़) से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

कैसा होगा PUBG New State गेम?

जो प्लेयर्स पिछले कुछ साल से गेम खेल रहे हैं उनको बता दें कि यह गेम भी PUBG Mobile की तरह ही एक बैटल रॉयल गेम होगा। गेम के रिलीज हुए ट्रेलर देखने से यही लगता है कि इसमें 2051 यानी भविष्य के मैप पर खेला जाएगा। इसके ट्रेलर में गेम प्ले के साथ-साथ गेम में मिलने वाले वीपन्स (हथियार) के बारे में भी जानकारी मिली है। PUBG New State एक (फर्स्ट पार्टी शूटर) गेम होगा और इसमें वीपन्स को कस्टमाइज करने के विकल्प भी मिलेंगे। PUBG Mobile के मुकाबले, इसके ग्राफिक्स और इन-गेम आइटम्स में भी इंप्रूवमेंट्स (बेहतरी) देखने को मिलेगी।