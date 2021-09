PUBG New State का भारत में प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, एंड्रॉइड और iOS यूजर्स ऐसे करें रजिस्टर

PUBG New State की लॉन्चिंग से पर्दा उठ चुका है। यह गेम भारत में लॉन्च होगा और Krafton ने इसके प्री-रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है। यानी आप भारत में इस गेम के लिए प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर PUBG New State प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। हालांकि, इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। Also Read - PUBG New State Second Alpha Test में आ रही दिक्कत हुई Fix, जानें कैसे करें डाउनलोड

चूंकि, गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि गेम जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। Battlegrounds Mobile India की लॉन्चिंग के बाद उम्मीद है कि कंपनी इसे भी भारत में सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकेगी। PUBG New State की घोषणा इस साल फरवरी में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसके भारत में आने की कोई उम्मीद नहीं थी।

क्राफ्टन की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारतीय फैंस के इंटरेस्ट को देखते हुए पबजी न्यू स्टेट को भारत में लॉन्च करने का फैसला किया गया है। चीन, भारत और वियतनाम में लॉन्च ना होने के बाद भी इस गेम को दुनियाभर में 3.2 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं।

PUBG New State को कैसे करें प्री-रजिस्टर?

पबजी न्यू स्टेट प्री-रजिस्ट्रेशन भारत में एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए शुरू हो गया है। प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। आपको सिर्फ एंड्रॉयड और iOS के प्री-रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप संबंधित प्लेटफॉर्म के एप स्टोर पर पहुंच जाएंगे। Google Play Store पर आपको प्री-रजिस्ट्रेशन और App Store पर प्री-ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आधिकारिक लॉन्च के बाद यह गेम डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

क्या है पबजी न्यू स्टेट?

PUBG New State क्राफ्टन का एक नया बैटल रॉयल गेम है, जो PUBG Mobile से प्रेरित है। यह गेम साल 2051 पर आधारित है और इसमें एक साथ 100 प्लेयर्स जंग में हिस्सा ले सकते हैं। किसी एक टीम के जीतने तक यह जंग चलती रहेगी। इसमें अल्ट्रा-रियलिस्टिक ग्राफिक्स और डायनैमिक गन प्ले मिलेगा। गेम में ड्रोन, कॉम्बैट रोल्स और बहुत से नए हथियार देखने को मिलते हैं। प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव लाभ के साथ -साथ लिमिटेड वीइकल स्किन मिलेगी।