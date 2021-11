PUBG New State ने पार किया 2 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा, मगर रेटिंग में आई गिरावट

Krafton ने अपने पॉपुलर बैटल रॉयल गेम पबजी मोबाइल का नया एनहांस्ड वर्जन PUBG New State इस गुरुवार, 11 नवंबर को लॉन्च किया। इस गेम ने लॉन्च के महज 24 घंटे के अंदर ही Google Play Store पर 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया। अब इस गेम ने नया कीर्तिमान बनाते हुए 2 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा भी पार कर लिया है। Also Read - PUBG New State Review in Hindi: गेम-प्ले में है दम, मिलेगी 'रियलिसटिक' फील

गेम डेवलपर ने PUBG New State में इन-गेम नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी दी है। इसके साथ ही इसने प्लेयर्स को 20 मिलियन डाउनलोड पार करने पर इन-गेम रिवॉर्ड भी दिया है। Also Read - PUBG: New State के अलावा इन 5 बैटल रॉयल गेम में मिलेंगे अच्छे ग्राफिक्स और शानदार गेम-प्ले

यह डाउनलोड नंबर हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इस गेम के लिए दुनिया भर में 55 मिलियन से ज्यादा गेमर्स ने प्री-रजिस्टर किया था। प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले यूजर्स के फोन में गेम के अवेलेबल होने का नोटिफिकेशन आ जाता है और जिन यूजर्स ने ऑटो-डाउनलोड चालू कर रखा होता है, उनके डिवाइस में गेम अवेलेबल होने पर अपने आप डाउनलोड हो जाता है। Also Read - PUBG New State में अगले दस दिन तक मिलेंगे ये धांसू रिवॉर्ड, जानें कैसे करें क्लेम

लॉन्च के दिन PUBG New State को शुरुआत के कुछ घंटों में यूजर्स को डाउनलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। भारतीय समय के अनुसार, गेम को सुबह 9:30 बजे डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जा सका। iOS यूजर्स के लिए यह गेम थोड़ी देर के बाद लाइव हुआ था। इस वक्त आप इसे एंड्राइड डिवाइस पर Google Play Store से और iOS डिवाइसेज पर Apple App Store के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

iPhone यूजर्स के लिए गेम का फाइल साइज 1.5GB है और केवल iOS 13 या इससे ऊपर के डिवाइसेज पर इसे खेला जा सकेगा। साथ ही, इस गेम को 17+ आयुवर्ग के लोगों के लिए रखा गया है। Google Play Store पर इस गेम को 16+ आयुवर्ग के प्लेयर्स डाउनलोड कर सकेंगे। Play Store पर गेम को पहले दिन 4.1 की रेटिंग मिली थी, जो अब घटकर 3.9 हो गई है।

PUBG New State system requirement

एंड्राइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के पास कमज-कम Android 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। साथ ही, उनके डिवाइस की CPU का 64-bit होना अनिवार्य है। इस गेम को चलाने के लिए यूजर्स के फोन में 2GB RAM होनी चाहिए। इस गेम की फाइल साइज लॉन्च के बाद बढ़ सकती है। यह गेम ज्यादातर बजट और मिड रेंज के स्मार्टफोन पर काम करेगा। ज्यादातर PUBG Mobile, BGMI गेम को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेज पर यह गेम काम कर सकता है।

iOS यूजर के लिए iPhone में iOS 13 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। प्लेयर के पास iPhone 6s या उसके बाद के जेनरेशन के iPhone की जरूरत होगी। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए यूजर के डिवाइस में 1.5GB की स्टोरज कम से कम पड़ेगी।