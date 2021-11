PUBG: New State ने पूरे किए 4 करोड़ डाउनलोड, सेलिब्रेशन में प्लेयर्स को मिल रहे फ्री रिवॉर्ड

Krafton ने इस महीने (11 नवंबर) अपने पॉपुलर बैटल रोयाल गेम पबजी मोबाइल का एनहांस्ड वर्जन PUBG New State पेश किया। इस गेम ने लॉन्च के महज 24 घंटे के अंदर ही Google Play Store पर 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया था और अब गेम ने कुल 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इस उपलक्ष्य में गेम डेवलपर ने प्लेयर्स के लिए एक नया इवेंट जोड़ा है, जो इन्हें लॉग-इन करने के बदले कई तरह के रिवॉर्ड देगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - PUBG New State प्लेयर्स की शिकायतें हुई दूर, नए अपडेट में हुए कई सारे बदलाव

PUBG: New State 40 million downloads

PUBG New State ने पुश नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी दी कि इस गेम ने 40 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। यह डाउनलोड नंबर हैरान करने वाला नहीं है। इस गेम को रिलीज से पहले दुनिया भर में 55 मिलियन से ज्यादा गेमर्स ने प्री-रजिस्टर किया था। पबजी न्यू स्टेट ने नोटिफिकेशन के जरिए यह भी बताया कि गेम में अब 7 दिनों का लॉग-इन इवेंट जुड़ रहा है, जहां पर प्लेयर्स कई तरह के रिवॉर्ड फ्री में पा सकते हैं। यह इवेंट मौजूदा वक्त पर गेम में लाइव है और यह 6 दिसंबर तक लाइव रहेगा। इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड में शामिल हैं: Also Read - PUBG: New State के म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में दिखेंगे ये सितारे, जल्द होगा प्रीमियर

पहला दिन – 3x chicken medals

दूसरा दिन – Troi 150% BP card

तीसरा दिन – BP random box (m)

चौथा दिन – 3x chicken medals

पांचवा दिन – BP random box (m)

छठा दिन – Erangel 150% BP card

सातवां दिन – 3x chicken medals

यह इवेंट 26 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन अगर आपने इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप आज से लॉग-इन करना शुरू करेंगे तो 6 दिसंबर तक आपको ये सभी रिवॉर्ड मिल जाएंगे। Also Read - PUBG New State में आई दिक्कत, तो यूजर्स को फ्री रिवॉर्ड दे रहा Krafton

हाल ही में क्राफ्टन ने PUBG: New State का एक अपडेट रिलीज किया है, जिसकी मदद से गेम में मौजूद बग्स को सही किया गया है। इसके साथ ही डेवलपर ने इस अपडेट के जरिए गेम में एक नया फंक्शन जोड़ा है, जो अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाले प्लेयर्स की पहचान करेगा और इन्हें रोकेगा।

अपडेट के जरिए Gyroscope और कंट्रोल से जुड़े कई ईशू को फिक्स किया गया है और इसे पहले से बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा PUBG New State में असामान्य कैरेक्टर एनिमेशन से जुड़ी दिक्कत को दूर किया गया है, जो 29 नवंबर के अपडेट के बाद देखने को मिली थी। इसके साथ ही ADS जैसे कैरेक्टर एनिमेशन से जुड़ी दिक्कत को भी दूर किया गया है।