PUBG New State Redeem Code जारी, तुरंत ऐसे करें रिडीम और पाएं रिवॉर्ड

PUBG New State Redeem Code: PUBG New State को पसंद करने वालों के लिए गेम के डेवलपर ने कई Redeem Code जारी किए हैं। ये प्लेयर्स को क्रेट टिकट और चिकन मेडल का फ्री एक्सेस देते हैं। पबजी न्यू स्टेट को भारत में लॉन्च हुए अभी काफी समय नहीं हुआ है और तब से लेकर अब तक, इसे दुनिया भर में Android और iPhones पर 45 मिलियन यूजर्स मिल चुके हैं। गेम के डेवलपर Krafton ने हाल में एक कोड जारी किया है।

अगर आप सोच रहे हैं कि रिडीम कोड को कैसे रिडीम किया जा सकता है तो बता दें कि Garena Free Fire की तरह है इसके लिए एक वेबपेज है, जिस पर जाकर कोई भी प्लेयर आसानी से कोड को रिडीम कर सकता है। पूरी डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

PUBG New State Redeem Code

Coupon/Redeem Code: PARTYCRATETICKET

Rewards: Party crate ticket

बता दें कि यह कोड आज या कल नहीं बल्कि 21 जनवरी, 2022 तक के लिए मान्य है। साथ ही कोई भी New State PUBG प्लेयर इसे रिडीम कर सकता है। पार्टी क्रेट टिकट रिडीम कोड के जरिए प्लेयर्स गेम में पार्टी क्रेट में से आइटम को अनलॉक कर सकते हैं। आप इस PUBG New State Redeem Code को रिडम्पशन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। कोड को रिडीम करते ही रिवॉर्ड आपके अकाउंट में आ जाएंगे।

कैसे करें रिडीम?

प्लेयर्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिडीम कोड को रिडीम कर सकते हैं।

इसके लिए आप PUBG New State की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फिर Redeem सेक्शन में जाएं। या

फिर यहां क्लिक करकें सीधा Redemption वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अब ऊपर बताया गया रिडीम कोड और अपनी अकाउंट आईडी डालें।

फिर I am Robot को सिलेक्ट करें और Click to Redeem पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोड मान्य होगा तो रिवॉर्ड आपके अकाउंट में आ जाएगा।