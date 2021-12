PUBG: New State को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। Krafton ने Redeem/Coupon कोड जारी किए हैं, जो यूजर्स को क्रिएट टिकट और चिकन मेडल का फ्री एक्सेस दे रहे हैं। यह कोड सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। हाल में PUBG New State को भारत में लॉन्च किया गया था। Android मोबाइल फोन और iPhone पर इस दुनियाभर में 45 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। Also Read - PUBG: New State में आया पहला Coupon Code, जानें कैसे और कहां करना है Redeem

हाल ही में जारी किया गया PUBG न्यू स्टेट रिडीम कोड 10 जनवरी, 2022 तक मान्य रहेगा। साथ ही इसे रिडीम करने के लिए एक वेबपेज भी है। आइये, PUBG New State Redeem Code, उसमें मिलने वाले रिवॉर्ड और रिडीम करने का तरीका जानते हैं। Also Read - PUBG: New State में ये गलतियां आपको Squad Mode से करवा देंगी बैन

PUBG: New State Redeem/Coupon Code

Coupon/ Redeem Code: WINTERHOLIDAY

Rewards: 6 chicken medals

Validity: January 10th

Eligibility: All PUBG New State users

इससे पहले भी नीचे बताया गया एक कोड जारी हो चुका है। Also Read - PUBG: New State अपडेट हुआ लाइव: नए वीइकल्स और वेपन के साथ आए हैं ढेरों सुधार

Coupon/ Redeem Code: WINTERCARNIVAL15

Reward: Winter Carnival Crate

Validity: January 6th, 2022

इस कोड को हर PUBG: New State प्लेयर इस्तेमाल कर सकता है। इसे रिडीम करने का पूरा तरीका नीचे बताया गया है।

How to Redeem It?

इस रिडीम या कूपन कोड को रिडीम करने के लिए प्लेयर को सबसे पहले PUBG New State वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद Top Menu में जाकर Redeem के ऑप्शन पर क्लिक करें। या फिर आप https://newstate.pubg.com/en/redemption पर क्लिक कर सकते हैं।

अब स्क्रीन पर सामने आ रहे बॉक्स में Coupon Code और Account ID डालें।

फिर I’m not a robot को सिलेक्ट करें। इसके बाद redeem पर क्लिक कर दें।

यदि आपका रिडीम कोड अच्छी तरह से रिडीम हो जाता है तो उसमें मिलने वाला रिवॉर्ड आपके इन-गेम मेल सेक्शन में आ जाएगा। आप Mail आइकन पर क्लिक करके रिवॉर्ड की जांच कर सकते हैं।

How to find your account ID?

अगर आपको अपनी अकाउंट ID नहीं पता है तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके पता कर सकते हैं।